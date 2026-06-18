Τη θέση ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον καθορισμό των συμπληρωμών που καταβάλλουν οι ασθενείς για τα φάρμακά τους στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) επαναλαμβάνει η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικής Βιομηχανίας Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΕΦΕΑ αναφέρει ότι η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής αποτελεί απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και του Υπουργείου Υγείας, η οποία καθορίστηκε πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι η φαρμακευτική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στη φαρμακευτική δαπάνη μέσω εκπτώσεων και συμφωνιών με τον ΟΑΥ. Όπως αναφέρει, στα επτά χρόνια λειτουργίας του ΓεΣΥ η συνεισφορά της ανήλθε περίπου στο 25% της δαπάνης, ενώ μετά την πρόσφατη συμφωνία με τον ΟΑΥ αναμένεται να προσεγγίσει το ένα τρίτο του συνολικού κόστους.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση των οικονομικών υποχρεώσεων της βιομηχανίας «ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διαθεσιμότητα και διατήρηση φαρμάκων στο ΓεΣΥ» και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εισαγωγή νέων φαρμάκων στην κυπριακή αγορά.

Η ΚΕΦΕΑ επισημαίνει επίσης ότι το σημερινό σύστημα παρουσιάζει στρεβλώσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι δεν υπάρχει σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες φάρμακο χωρίς συνεισφορά για τον ασθενή, ενώ οι αλλαγές στις χονδρικές τιμές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το ύψος της συμμετοχής που καταβάλλουν οι δικαιούχοι.

Όπως σημειώνει, έχει ήδη καταθέσει πρόταση προς τον ΟΑΥ για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της συνεισφοράς των ασθενών, με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων και τη δημιουργία ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τη διαχείριση των φαρμάκων στο ΓεΣΥ.