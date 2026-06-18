Για τοξική και θεσμικά επικίνδυνη στάση κατηγορεί το ΑΚΕΛ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, απορρίπτοντας τις επικρίσεις του κόμματος για το πόρισμα της υπόθεσης Κράτος Μαφία και τονίζοντας ότι μόνο οι αρμόδιοι θεσμοί και η Δικαιοσύνη έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν και να αποδίδουν ευθύνες.

Ο κ. Κουλλά τονίζει μάλιστα πως το ΑΚΕΛ είναι κόμμα με αμαρτωλή προϊστορία, προσθέτοντας ότι ο ΔΗΣΥ δεν δέχεται μαθήματα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

– Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα. Δεν είναι δικαστήριο!

– ⁠Με την αμαρτωλή του προϊστορία, δεν δεχόμαστε μαθήματα

Σε ένα νέο παραλήρημα επιδίδεται πλέον το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνοντας πως έχει μετεξελιχθεί σε ένα τοξικό κόμμα της διαμαρτυρίας και του φανατισμού.

Αδυνατεί να αντιληφθεί πως με τη στάση του επιδεικνύει πλήρη ασέβεια στο Σύνταγμα, τους θεσμούς και τους κανόνες του κράτους δικαίου. Νομίζει πως μπορεί να διορίζει και να παύει αξιωματούχους, και ότι δικαιούται να κρίνει και να καταδικάζει τους πάντες. Αλλά το ΑΚΕΛ είναι κόμμα, δεν είναι δικαστήριο!

Ξεχνά μάλιστα ότι είναι κόμμα με αμαρτωλή προϊστορία. Που δεν σεβάστηκε το πόρισμα για το Μαρί, με 12 νεκρούς, και που αναθεμάτισε το πόρισμα για την καταστροφή της οικονομίας, την οποία το ίδιο προκάλεσε.

Ξεχνά ότι είναι το κόμμα που δεν σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων όταν πρόκειται για «δικούς» του. Έστω και αν χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια από το Ταμείο Πρoνοίας της Cyta, στο οργανωμένο σκάνδαλο του ΑΚΕΛ στη Δρομολαξιά. Που οργανώνει πορείες διαμαρτυρίας όταν οι αποφάσεις του δικαστηρίου δεν βολεύουν το κομματικό αφήγημα.

Δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, για να ξεπλύνει την απαξίωσή του από την κοινωνία, και με μοναδική του -αδίσταχτη-επιδίωξη να επανέλθει στην εξουσία.

Αντίθετα με το ΑΚΕΛ, εμείς λέμε ότι το πόρισμα είναι σεβαστό και θα πρέπει να ακολουθηθούν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό.

Με διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, με σαφές χρονοδιάγραμμα και με όλα τα εργαλεία στη διάθεσή τους. Δεν συγκαλύψαμε ποτέ κανένα.

Με την αμαρτωλή του προϊστορία, δεν δεχόμαστε μαθήματα από το ΑΚΕΛ.