Την ερχόμενη Τετάρτη έχει οριστεί η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής υπό τη νέα της σύνθεση, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κυρίως αλληλογνωριμία, ενημέρωση και προγραμματισμό των εργασιών της επιτροπής ούτως ώστε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει σχετικά με τα θέματα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της.

Η προεδρία της Επιτροπής Παιδείας παρέμεινε στο ΔΗΚΟ και συγκεκριμένα στον βουλευτή του, Χρύσανθο Σαββίδη (υπενθυμίζεται ότι πρόεδρός της την προηγούμενη πενταετία ήταν ο Παύλος Μυλωνάς), ενώ καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου θα ασκεί ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερα από τα μισά μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας είναι νέα στα βουλευτικά έδρανα και η εικόνα που παρουσιάζει είναι αρκετά ανανεωμένη.

Συγκεκριμένα, μέλη της επιτροπής είναι: Εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ο Μιχάλης Κουνούνης και η Νικολέτα Κωνσταντίνου. Από το ΑΚΕΛ ο Χρίστος Χριστοφίδης, η Αναστασία Χάσικου και ο Εφραίμ Χρίστου. Από το ΕΛΑΜ οι Σωτήρης Ιωάννου και Πόλυς Ανωγυριάτης, από το ΑΛΜΑ ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και από την Άμεση Δημοκρατία ο Δημήτρης Μπάρος. Επίσης, στην Επιτροπή Παιδείας μετέχουν και οι αντιπρόσωποι των τριών θρησκευτικών ομάδων (Αρμένιοι, Λατίνοι και Μαρωνίτες).

Τα νέα πρόσωπα της Επιτροπής είναι οι: Μιχάλης Κουνούνης, Νικολέτα Κωνσταντίνου, Αναστασία Χάσικου, Εφραίμ Χρίστου, Πόλυς Ανωγυριάτης, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Μπάρος