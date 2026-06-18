Η απίστευτη ιστορία ενός Ιρανού που ήρθε το 2006 στην Κύπρο, το 2011 εξαφανίστηκε και ξαναήρθε στο προσκήνιο, όταν το 2012 έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας φάκελος με πλαστά έγγραφα στο όνομά του. Για οκτώ χρόνια δεν εντοπιζόταν και το 2020 συνελήφθη, ανακρίθηκε και τώρα κρίθηκε ένοχος για τα πλαστά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός, 46 ετών σήμερα, κρίθηκε υπόλογος σε τέσσερις κατηγορίες που αφορούν πλαστογραφία και καταδολίευση καθώς και παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Ο Ιρανός ήρθε στην Κύπρο με πλαστό διαβατήριο από την Τουρκία, υπέβαλε αίτηση για πολιτικό άσυλο η οποία και απορρίφθηκε και από το 2011 παρέμεινε παράνομα στη χώρα μας. Τον Δεκέμβριο του 2012, έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας φάκελος μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ο οποίος περιείχε μια πλαστή ιταλική ταυτότητα και ένα πλαστό δανέζικο διαβατήριο με φωτογραφία του ίδιου προσώπου αλλά διαφορετικά στοιχεία, με παραλήπτη πρόσωπο με τα στοιχεία του κατηγορούμενου. Έγινε προσπάθεια παράδοσης του φακέλου με τη συνοδεία της Αστυνομίας στη διεύθυνση που αναγραφόταν, αλλά ο παραλήπτης δεν ήταν εκεί. Την πόρτα άνοιξε τρίτο πρόσωπο από το Ιράν, το οποίο ανέφερε ότι ήταν συγκάτοικος του κατηγορούμενου και ότι αυτός απουσίαζε. Τελικά, εντοπίστηκε το 2020 όπου και ανακρίθηκε, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια λόγω του ότι ο κατηγορούμενος καταζητείτο και δεν εντοπιζόταν.

Ήταν η θέση του κατηγορούμενου ότι ήρθε στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2006, επειδή κινδύνευε η ζωή του στη χώρα καταγωγής του, και ότι, για τον λόγο αυτό, υπέβαλε αίτηση ασύλου στη Δημοκρατία. Αρνήθηκε ότι παρήγγειλε οποτεδήποτε πλαστά έγγραφα ή ότι είχε ανάγκη να το πράξει, εξηγώντας ότι γνώριζε πως η χρήση τέτοιων εγγράφων θα μπορούσε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Κατά τη θέση του, αντί να αναλάβει τέτοιο ρίσκο, προτίμησε να παραμείνει στη Δημοκρατία παράνομα. Ανέφερε, επίσης, ότι, εμφανισιακά, δεν θα μπορούσε πειστικά να παρουσιαστεί ως Δανός ή Ιταλός. Αρνήθηκε ότι διέμενε στη διεύθυνση που ανέγραφε ο φάκελος και δήλωσε πως δεν γνώριζε τον συγκάτοικό του. Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε, επίσης, στον κίνδυνο που, κατά τη θέση του, αντιμετωπίζει σε περίπτωση επιστροφής του στο Ιράν. Ανέφερε ότι μόλις πρόσφατα πληροφορήθηκε τη σύλληψη του αδελφού του και ότι το όνομα του αδελφού του εμφανίζεται, κατόπιν αναζήτησης στο διαδίκτυο, ως πολιτικού κρατουμένου. Εξήγησε ότι, λόγω των νεότερων εξελίξεων, έχει ήδη αποστείλει τον φάκελό του για επανάνοιγμα της υπόθεσής του.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η εξήγηση που έδωσε ο Ιρανός ότι δεν είχε λόγο να ρισκάρει με πλαστά έγγραφα, δεν είναι από μόνη της, παράλογη. Ωστόσο, η μαρτυρία του αντιπαραβάλλεται και με τα αντικειμενικά στοιχεία της υπόθεσης και τη λοιπή μαρτυρία. Ο φάκελος έφερε τα στοιχεία του, ως παραλήπτη και αριθμό τηλεφώνου τον οποίον ο ίδιος αποδέχθηκε ως δικό του. Κατόπιν τούτων τον έκρινε ένοχο.