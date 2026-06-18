Η στροφή από τον μαζικό στον ποιοτικό τουρισμό, δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε μπορεί να γίνει μόνο με λόγια. Χρειάζονται πράξεις και κυρίως υποδομές και επενδύσεις, με στόχο την αναβάθμιση του προϊόντος. Καθότι ένας προορισμός που επιδιώκει να προσελκύσει υψηλότερης στάθμης τουρισμό, πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει και το αντίστοιχο υψηλής ποιότητας προϊόν.

Στη χώρα μας δεν είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Πόσο μάλλον πεντάστερων. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος έχει ανεγερθεί τη δεκαετία του ’90 και από τότε λίγες ήταν οι προσθήκες που έχουν γίνει, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγεται η αναβάθμιση ή επέκταση των υφιστάμενων μονάδων. Ως εκ τούτου, η λειτουργία ενός νέου πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Αγία Νάπα, αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στον τουριστικό χάρτη της περιοχής και ταυτόχρονα μια ένεση κοσμοπολίτικης αύρας.

Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο ντυμένο στην πένα. (“Dressed to the nines”). Ένας ιδιωματισμός, μια έκφραση που χρησιμοποιείται στην αγγλική γλώσσα, η οποία θέλει να περιγράψει ένα άτομο, το οποίο έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει μια πολύ μοντέρνα, κομψή, και επίσημη εμφάνιση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, για μια ειδική περίσταση. Έτσι και το νέο ξενοδοχείο «The Nines», το όνομα του οποίου έχει εμπνευστεί από την πιο πάνω έκφραση, ντυμένο στην πένα, με ιδιαίτερη έμφαση στην λεπτομέρεια, έρχεται να προσδώσει μια διαφορετική νότα στο ξενοδοχειακό τοπίο της Αγίας Νάπας και της ευρύτερης περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου.

Το ξενοδοχείο, το οποίο έχει λειτουργήσει μόλις πρόσφατα, και συγκεκριμένα τον Μάιο, βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, μια ανάσα από τη βραβευμένη με Γαλάζια Σημαία παραλία Βαθιά Γωνιά. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο της εταιρείας Marystone Co Ltd, η οποία δημιουργήθηκε το 2019 από Κύπριους επενδυτές, με ξεκάθαρο όραμα την υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού στην Κύπρο.

Ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται αμέσως την προσοχή στην λεπτομέρεια, αλλά και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί για την παροχή μια ποιοτικής και ξεχωριστής διαμονής. Οι κοινόχρηστοι χώροι, με τα εντυπωσιακά ψηλά ταβάνια, τα κομψά μάρμαρα και τους ειδικά σχεδιασμένους κήπους, προσφέρουν από τη μια την αίσθηση της κομψότητας, αλλά την ίδια ώρα την εμπειρία της φιλοξενίας της άνεσης και της ηρεμίας.

Τι πραγματικά όμως δίνει την αίσθηση της μοναδικότητας στο συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα; Τα εντυπωσιακά Palo Borracho, τα επιβλητικά δέντρα, τα οποία έφτασαν από την Αργεντινή με τον κορμό τους να μοιάζει με σχήμα μπουκαλιού. Ο σχηματισμός αυτός χρησιμεύει ως αποθήκη νερού για να επιβιώνουν κατά τις περιόδους ξηρασίας. Πρόκειται για μια πινελιά στο όλο έργο, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από τους επισκέπτες. Δεύτερο σημείο αναφοράς η εντυπωσιακή κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου, η μεγαλύτερη στην Αγία Νάπα. Τέλος, το Wellness Spa και οι γαστρονομικές επιλογές, ολοκληρώνουν μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.