Η επιστροφή της οικονομίας και των αγορών στην κανονικότητα είναι το μεγάλο στοίχημα που προκύπτει μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας των 60 ημερών που αναμένεται να υπογραφεί μεθαύριο Παρασκευή μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Η κατακόρυφη μείωση των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί αισιοδοξία ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επανέλθει στην ομαλότητα. Ωστόσο, αυτό ενδεχομένως να πάρει χρόνο, καθώς ορισμένες παράμετροι που έχουν προκύψει μετά τις πολεμικές συγκρούσεις, δεν αναμένεται να επιλυθούν σύντομα. Την ίδια ώρα, επανέρχεται η αισιοδοξία στον τουριστικό κλάδο για ανάκαμψη των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής και αύξηση των αφίξεων.

Ειδικότερα, χθες Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου διαπραγματεύονταν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το ενδεχόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άνοδο των μετοχών αρκετών εταιρειών και κυρίως αεροπορικών, ενίσχυσαν το αίσθημα αισιοδοξίας στις αγορές. Είναι η πρώτη φορά που το Brent διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 80 δολάρια από τις 3 Μαρτίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Το Brent έχει πλέον υποχωρήσει κατά 37% από το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 126,41 δολαρίων που κατέγραψε στις 30 Απριλίου, ανέφεραν χθες αναλυτές.

Τι λέει η ΟΕΒ

Μιλώντας στον «Φ», ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε ότι εφόσον τελικά υπογραφεί και τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας, αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και στην επαναφορά της οικονομίας στην κανονικότητα. Οι πληθωριστικές πιέσεις θα ελαττωθούν, το κόστος ενέργειας θα μειωθεί και οι μεταφορές θα επανέλθουν σε μια πιο κανονική ροή. Την ίδια ώρα, η εκεχειρία στις πολεμικές συγκρούσεις αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην ενίσχυση των τουριστικών ροών, πρόσθεσε ο κ. Αντωνίου.

Όπως επισήμανε, η μείωση των τιμών των καυσίμων αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στη μείωση του κόστους των αεροπορικών εταιρειών, με το ενδεχόμενο μείωσης των τιμών των εισιτηρίων να είναι ορατό.

Βέβαια, τόσο ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, όσο και διεθνείς αναλυτές, υπογραμμίζουν ότι όλα αυτά δεν αναμένεται να προκύψουν άμεσα. Και αυτό, γιατί ορισμένοι παράγοντες, ενδεχομένως να δυσκολέψουν την προσπάθεια επαναφοράς της όλης κατάστασης στην κανονικότητα.

Συγκεκριμένα:

(α) Η Κίνα, όλα αυτό το διάστημα, απέφευγε να προχωρήσει σε αγορά καυσίμων, εξαιτίας των υψηλών τιμών και χρησιμοποιούσε τα αποθέματα της. Πλέον όμως, αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου τις αγορές για να αποκαταστήσει τις ποσότητες που χρησιμοποίησε. Ως εκ τούτου, θα αυξηθεί μεν η παραγωγή πετρελαίου, αλλά την ίδια ώρα θα αυξηθεί και η ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να μην μειωθούν σε επίπεδα που ενδεχομένως να έφταναν υπό άλλες συνθήκες.

(β) Λόγω των πολεμικών συγκρούσεων, έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις παραγωγής στη Μέση Ανατολή. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την επανακατασκευή εργοστασίων και αποθηκών, θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες, για την επαναφορά της ροής πετρελαίου στα προ του πολέμου επίπεδα. «Βλέπουμε το 50% της παραγωγής να επιστρέφει μέχρι τον Σεπτέμβριο και το 80% μέχρι τον Δεκέμβριο», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley.

(γ) Ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά στην επανέναρξη των δρομολογίων των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφορά στον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής από τις ιρανικές νάρκες. Τα εξειδικευμένα πλοία που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες αποναρκοθέτησης κινούνται συνήθως αργά και δεν διαθέτουν αμυντικό οπλισμό, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε επιθέσεις, ανέφερε αξιωματούχος, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πώς σχολιάζει ο ΠΑΣΥΞΕ

Όσον αφορά στο κομμάτι του τουρισμού, το οποίο «καίει» την κυπριακή οικονομία, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Χρίστος Αγγελίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο σημείο ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή, το οποίο εξέφρασε την ελπίδα ότι θα συμβάλει στην αύξηση των τουριστικών ροών.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Αγγελίδης σημείωσε ότι οι μήνες που χάθηκαν δεν αναμένεται να επανακτηθούν και ως εκ τούτου θα πρέπει εξ ανάγκης να βασιστούμε στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αυτό όμως, πρόσθεσε, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Τόσο η Ισπανία, όσο και η Πορτογαλία έχουν προσελκύσει φέτος μεγάλο αριθμό τουριστών. Ελπίζουμε σημείωσε, ότι σε κάποιο στάδιο δεν θα είναι σε θέση να απορροφήσουν όλες τις ροές και επομένως κάποιοι τουρίστες θα στραφούν σε άλλους προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Επισήμανε ακόμη ότι πέραν της τριμηνίας Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, οι μήνες Ιούνιος, Οκτώβριος και σε κάποιο βαθμό και ο Νοέμβριος, αποδείχτηκαν αρκετά αποδοτικοί τα τελευταία χρόνια και υπάρχει ελπίδα ότι αυτό θα συνεχιστεί και φέτος, στην περίπτωση που επικρατήσει τελικά εκεχειρία στην περιοχή.