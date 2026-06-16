Σε χαμηλό τριών μηνών υποχώρησαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της ροής εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ, εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μειωμένης φυσικής ζήτησης.

Το Brent υποχωρούσε κατά 1,44 δολάρια ή 1,7%, διαμορφούμενο στα 81,73 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε πτώση 1,55 δολαρίων ή 1,9%, στα 79,20 δολάρια, επίσης στο χαμηλότερο σημείο από τις αρχές Μαρτίου.

Η πτώση ακολουθεί τη χθεσινή υποχώρηση σχεδόν 5%, μετά από αναφορές ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Διαπραγματεύσεις και γεωπολιτικό σκηνικό

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι Ιράν και ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσουν νέο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία την Παρασκευή, με στόχο μια τελική συμφωνία στο πλαίσιο ενδιάμεσης διαδικασίας.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη ισραηλινή στρατιωτική δράση στον Λίβανο ή παρατεταμένη παρουσία στην περιοχή θα συνιστούσε παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας, ενισχύοντας το εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Προβλέψεις και αναθεωρήσεις για την αγορά πετρελαίου

Στο μεταξύ, η Goldman Sachs προχώρησε σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για το πετρέλαιο, αναθεωρώντας την εκτίμηση για το Brent στο δ’ τρίμηνο στα 80 δολάρια από 90 δολάρια.

Παράλληλα, μείωσε και τη μέση πρόβλεψη για το 2027 στα 75 δολάρια από 80 δολάρια, επικαλούμενη ταχύτερη επιστροφή των εξαγωγών από τον Κόλπο στα προπολεμικά επίπεδα, ήδη μέχρι τα τέλη Ιουλίου αντί για τα τέλη Αυγούστου.