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Το Μαυροβούνιο εκτιμάται ότι θα είναι το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφόρηση της οποίας έτυχε το philenews από Κυπρίους ευρωβουλευτές, το Μαυροβούνιο καταγράφει την μεγαλύτερη πρόοδο ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες για ένταξη και θεωρείται πλέον δεδομένο ότι μέσα στο 2028 θα πετύχει την ένταξη του στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η εκτίμηση αυτή γίνεται από τουλάχιστον δύο Κυπρίους ευρωβουλευτές. Πρόκειται για τον Κώστα Μαυρίδη της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και τον Λουκά Φουρλά της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μαυρίδης είναι ο διαπραγματευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο για την ένταξη του Μαυροβουνίου.

Οι υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ σήμερα είναι εννέα. Ο λόγος για το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Αξιόλογη πρόοδο καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Αλβανία, ωστόσο δεν συγκαταλέγεται στο ίδιο επίπεδο με το Μαυροβούνιο.