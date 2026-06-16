Ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για την υπόθεση «Κράτος Μαφία» και ουσιαστική ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς ζητά το Κίνημα Οικολόγων, μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος που αποδίδει πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο τέως Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Το κόμμα θέτει ευθέως ερώτημα για το κατά πόσο η Νομική Υπηρεσία — της οποίας οι επικεφαλής διορίστηκαν από τον κ. Αναστασιάδη — μπορεί να χειριστεί αμερόληπτα την επόμενη φάση της υπόθεσης.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Τα όσα δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, σε σχέση με την έρευνα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, προκαλούν βαθύ προβληματισμό και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ακόμη μία υπόθεση που θα χαθεί μέσα στη θεσμική αδράνεια.

Η ίδια η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι η ανακοίνωσή της δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ότι το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό. Αυτό είναι αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου.

Την ίδια ώρα όμως, η καταγραφή σοβαρών ευρημάτων, ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων και πιθανών εμπλεκόμενων προσώπων, ορισμένα εκ των οποίων κατείχαν κορυφαίες θέσεις στην πολιτική και θεσμική ζωή του τόπου, επιβάλλει πλήρη, ανεξάρτητη και ταχεία διερεύνηση μέχρι τέλους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υπενθυμίζει ότι, από τη συζήτηση για τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο ένας θεσμός χωρίς επαρκείς ανακριτικές και ουσιαστικές εξουσίες θα μπορούσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αποστολή του. Είχαμε προειδοποιήσει ότι η μάχη κατά της διαφθοράς δεν μπορεί να δοθεί με θεσμούς χωρίς τα αναγκαία «δόντια».

Το ερώτημα είναι απλό και αμείλικτο: Δηλαδή τώρα θα αναμένουμε από τη Νομική Υπηρεσία, της οποίας ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διορίστηκαν από τον κ. Νίκο Αναστασιάδη, να δώσει οδηγίες και να οδηγήσει ουσιαστικά την υπόθεση σε νέο κύκλο διερεύνησης, επειδή η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς παραμένει θεσμικά «ξεδοντιασμένη»;

Θα αναμένουμε δηλαδή από μια Νομική Υπηρεσία με αυτή τη θεσμική σύνδεση να χειριστεί την επόμενη φάση μιας υπόθεσης στην οποία ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης περιλαμβάνεται στα πρόσωπα για τα οποία η Αρχή καταγράφει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες;

Αν αυτό δεν αναδεικνύει την ανάγκη για μια πραγματικά ανεξάρτητη και ισχυρή Αρχή κατά της Διαφθοράς, τότε τι την αναδεικνύει;

Είναι αυτονήτο όπως έχει ήδη επισημανθεί από έγκυρους νομικούς κύκλους ότι πρέπει να ανατεθεί σε ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές η αξιολόγηση των ευρημάτων της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το “Κράτος Μαφία”.

Σε μια δεύτερη ανάγνωση, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση του πλαισίου διερεύνησης της διαφθοράς, ώστε καμία υπόθεση που αγγίζει την κορυφή της εξουσίας να μην εξαρτάται από αδύναμες διαδικασίες, καθυστερήσεις ή θεσμικά κενά.

Για εμάς, το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκδίκησης, ούτε αφορμή για εύκολους συμψηφισμούς. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας. Η διαφθορά και η διαπλοκή διαβρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, στρεβλώνουν τη λειτουργία του κράτους και τελικά πλήττουν την ίδια την κοινωνία.

Καλούμε την Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η επόμενη φάση χειρισμού της υπόθεσης δεν θα βρεθεί εγκλωβισμένη σε θεσμικές σκιές. Η παραπομπή της Έκθεσης στη Νομική Υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ακόμη κύκλος καθυστέρησης ή αδιαφάνειας. Αντιθέτως, πρέπει να συνοδευτεί από σαφείς εγγυήσεις ανεξαρτησίας, διαφάνειας και αντικειμενικής αμεροληψίας.

Ταυτόχρονα, καλούμε την Πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους σε ουσιαστική ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, με πραγματικές εξουσίες, σαφείς διαδικασίες διερεύνησης, αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη σύγκρουση συμφέροντος και θεσμικές εγγυήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι υποθέσεις διαφθοράς θα εξετάζονται χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς πολιτικές σκιές.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ψήφιση του νόμου για την δημιουργία της Αρχής Κατά της Διαφθοράς ως Κίνημα Οικολόγων είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη τροπολογία που αφορούσε την παραχώρηση ανακριτών εξουσιών στην Αρχή και η οποία καταψηφίστηκε.

Η θέση μας παραμένει σταθερή: πλήρης σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας, αλλά μηδενική ανοχή στη συγκάλυψη. Η Δημοκρατία δεν προστατεύεται με σιωπή. Προστατεύεται με αλήθεια, λογοδοσία και θεσμούς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.