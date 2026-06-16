Πρώτη ανάγνωση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του «Κράτους Μαφία» έκανε ο νομικός Ηλίας Στεφάνου, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» αναφέρθηκε στο περιεχόμενο και τις επόμενες διαδικασίες που αναμένεται να ακολουθηθούν, με την αποστολή του φακέλου στον Γενικό Εισαγγελέα.

Αρχικά ανέφερε ότι υπάρχει μια σύνοψη που αφορά το κοινό και τα ΜΜΕ, με συγκεκριμένα αδικήματα και συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι πολιτικά εκτεθειμένα. «Το ισοζύγιο των πιθανοτήτων σημαίνει ότι υπάρχουν οι ενδείξεις και είναι πιο πιθανό να συμβαίνει αυτό που λένε παρά το αντίθετο», σημείωσε.

Τόνισε ότι και αυτή η έκθεση θα σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος, αφού τη μελετήσει, θα δώσει οδηγίες ή όχι για διερεύνηση των ισχυρισμών και των ευρημάτων. Υπέδειξε στο σημείο αυτό την αδυναμία του νόμου για την Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού δεν έχει ανακριτική εξουσία και τώρα, ενδεχομένως, να χρειαστεί να γίνει νέα έρευνα εξαρχής, άρα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ο κ. Στεφάνου σημείωσε ότι το πόρισμα περιλαμβάνει δικαστικό λειτουργό, τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, δικηγόρους, αξιωματικό της Αστυνομίας, λειτουργό της ΜΟΚΑΣ, φυσικό πρόσωπο τον Ριμπολόβλεφ και πρώην βουλευτή. «Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει πιθανότητα τέλεσης ποινικών αδικημάτων», ανέφερε.

Εξήγησε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση ή και περιορισμό των ευρημάτων του πορίσματος. «Ο Γενικός Εισαγγελέας έχει όλο το εύρος του μαρτυρικού υλικού και θα κρίνει ο ίδιος», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι, παρότι υπήρχαν πολλά μηνύματα στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, αυτά δεν λήφθηκαν υπόψη, καθώς κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί.

Όσον αφορά τα αδικήματα, εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά, καθώς αφορούν διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και απονομή δικαιοσύνης.

Ακόμη, ανέφερε ότι σε ενδεχόμενη αστυνομική έρευνα πρέπει να ληφθεί το μαρτυρικό υλικό από τους ανακριτές της Αστυνομίας.