Στο μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε η συντονισμένη επιχείρηση με σκοπό τη σύλληψη της Ελένα Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο. Για την εν λόγω υπόθεση καταγράφονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, στον Ρίκκο Ερωτοκρίτου και σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο πόρισμα, προκύπτουν ισχυρισμοί περί συντονισμένης επιχείρησης που φέρεται να οργανώθηκε με σκοπό τη σύλληψη της κ. Ελένα Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο, στο πλαίσιο των διαφορών που ανέκυψαν από τη διαδικασία αναφορικά με τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου της με τον κ. Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, πρόσωπα τα οποία σχετίζονταν με τον κ. Ριμπολόβλεφ, σε συνεργασία με δικηγόρους και άλλα πρόσωπα στην Κύπρο, φέρονται να προέβησαν σε ενέργειες για την παγίδευση και ποινική δίωξη της κ. Ριμπολόβλεβα, αξιοποιώντας καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από τον δικηγόρο κ. Παναγιώτη Νεοκλέους, εκ μέρους συγκεκριμένου εμπιστεύματος, σχετικά με πολύτιμο κόσμημα μεγάλης αξίας. Οι εν λόγω ενέργειες φέρεται να περιλάμβαναν συντονισμό, καθώς και συνεχή ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης, με κρατικούς αξιωματούχους και την Αστυνομία.

Η κ. Ριμπολόβλεβα αφίχθη στην Κύπρο στις 24 Φεβρουαρίου 2014 και συνελήφθη δυνάμει εντάλματος που είχε εκδοθεί με βάση την προαναφερόμενη καταγγελία. Ωστόσο, κατά την εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία και ισχυρισμοί που αμφισβητούσαν τη βασιμότητα των κατηγοριών, ενώ η δημοσιοποίηση της σύλληψης προσέλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς το σχέδιο παρατεταμένης κράτησης της κ. Ριμπολόβλεβα κατάρρευσε και αποδεσμεύτηκε. Παρά ταύτα, φέρεται ότι συνεχίστηκαν προσπάθειες άσκησης πίεσης στην κ. Ριμπολόβλεβα μέσω άλλων ενεργειών.

Ευρήματα

Στη βάση των μαρτυριών που λήφθηκαν και των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, διαπιστώνουν στο επίπεδο του ισοζυγίου των πιθανοτήτων τα πιο κάτω:

Το παράπονο που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, από τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν δικηγόρος και συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., υποβλήθηκε στο πλαίσιο για τη σύλληψη της κ. Ριμπολόβλεβα, ούτως ώστε να της ασκηθεί πίεση για τη διευθέτηση των οικονομικών όρων του διαζυγίου.

Ο κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο διατελούσε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε κάποιο ενδιαφέρον για την υπόθεση της κ. Ριμπολόβλεβα, ότι δεν είχε σχέση με τη Δικηγορική Εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., και ότι δεν γνώριζε τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους.

Στη βάση των ευρημάτων (α) της Δικαστικής Απόφασης της πολύκροτης υπόθεσης “Providencia”, (β) της μαρτυρίας του κ. Κώστα Κληρίδη ο οποίος διατελούσε ως Γενικός Εισαγγελέας κατά τον ουσιώδη χρόνο, ότι ο κ. Ερωτοκρίτου είχε στενές σχέσεις με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., καθώς και (γ) από την μαρτυρία, Ανώτερης Δικηγόρου της Δημοκρατίας κατά τον ουσιώδη χρόνο, ότι είχε δει τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους να επισκέπτεται τη Νομική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε η σχέση που είχε ο κ. Ερωτοκρίτου με τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους.

Το παράπονο που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους εναντίον της κ. Ριμπολόβλεβα, στάλθηκε για οδηγίες στη Νομική Υπηρεσία και, κατόπιν αιτήματος του κ. Ερωτοκρίτου ο φάκελος χρεώθηκε στον ίδιο προσωπικά για οδηγίες.

Ο κ. Ερωτοκρίτου χειρίστηκε τον φάκελο προσωπικά και σκόπιμα δεν προώθησε τον φάκελο στον κ. Κληρίδη για τις οδηγίες του αλλά διασφάλισε την άμεση επιστροφή του φακέλου στην Αστυνομία, κατά παρέκκλιση από τις καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονταν στη Νομική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένοι αστυνομικοί, περιλαμβανομένου και του Ανώτερου Αξιωματικού της Αστυνομίας κ. Ιωάννη Σωτηριάδη, ο οποίος κατά τον ουσιώδη χρόνο, υπηρετούσε ως υπεύθυνος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, είχαν επισκεφθεί το γραφείο του κ. Ερωτοκρίτου κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.

Διαπιστώθηκε συγκεκριμένο περιστατικό, όπου σε όχημα που επενέβαιναν η δικηγόρος της κ. Ριμπολόβλεβα και η κ. Ριμπολόβλεβα με κατεύθυνση προς την Ρωσική Πρεσβεία, παρακολουθούνταν από άλλο όχημα του οποίου οδηγός ήταν αστυνομικός.

Ο κ. Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του κ. Ριμπολόβλεφ, εμπλεκόταν στον συντονισμό της στήριξης ή της φαινομενικής στήριξης των εμπλεκόμενων κρατικών Αρχών και λειτουργών στο σχέδιο της σύλληψης της κ. Ριμπολόβλεβα.

Ο τέως Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης, είχε στενή σχέση με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε, ο οποίος ήταν ο νομικός σύμβουλος του κ. Ριμπολόβλεφ στην Κύπρο.

Κατάληξη

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν τις πιο κάτω ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς:

Αδικήματα:

Εμπορία Επηρεασμού, ως η παράγραφος 63 πιο πάνω

(Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στους ακόλουθους)

(α) Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ως πρόσωπο που φέρεται να ενήργησε ως Active Trader δηλαδή ως πρόσωπο που φέρεται να παρείχε ή να διευκόλυνε την παροχή αθέμιτου πλεονεκτήματος / undue advantage σε πρόσωπο που είχε ή φερόταν να είχε επιρροή / influence στη λήψη αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

(β) Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, ως πρόσωπο που φέρεται να ενήργησε ως Active Trader, δηλαδή ως πρόσωπο που φέρεται να παρείχε ή να προσέφερε αθέμιτο πλεονέκτημα / undue advantage σε πρόσωπο που είχε ή φερόταν να είχε επιρροή / influence στη λήψη αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

(γ) Τέως Πρόεδρος κ. Νίκος Αναστασιάδης, ως πρόσωπο που φέρεται να ενήργησε ως Passive Trader / influence peddler δηλαδή ως πρόσωπο που έλαβε ή αποδέχτηκε αθέμιτο πλεονέκτημα / undue advantage, προκειμένου να ασκήσει ή να προτείνει ότι θα ασκήσει, ανάρμοστη (αθέμιτη) επιρροή / improper influence στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

Οι αρμόδιοι λήπτες αποφάσεως, ήτοι στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες κρατικές Aρχές και λειτουργοί που ενεπλάκησαν στο θέμα της σύλληψης της κ. Ριμπολόβλεβα, αποτελούν τους Decision-maker(s) στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αδικήματος της εμπορίας επηρεασμού / Trading in Influence και δεν βρέθηκαν υπόλογοι για το εν λόγω αδίκημα υπό την ιδιότητά τους αυτή.

Περαιτέρω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι ο κ. Χατζηκυριάκος ενεργούσε ως μεσολαβητής (intermediary) μεταξύ του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του κ. Ριμπολόβλεφ και ότι καλλιέργησε σχέση μεταξύ τους.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν επίσης, στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του κ. Ριμπολόβλεφ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Ριμπολόβλεφ θα κάλυπτε το κόστος ιδιωτικής πτήσης του τέως Προέδρου από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα στις 21/03/2014, και ότι η συμφωνία αυτή διευκολύνθηκε από τον κ. Χατζηκυριάκο.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έλαβαν υπ’ όψιν, προς υποστήριξη του πιο πάνω ευρήματος, μεταξύ άλλων, την απουσία καταχώρισης κράτησης από μέρους του τέως Προέδρου για πτήση επιστροφής από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα στις 21/03/2014, την απουσία καταγραφής πληρωμής από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ιδιωτική πτήση, καθώς και την απουσία σχετικής καταγραφής της ιδιωτικής πτήσης από την Προεδρία της Δημοκρατίας και την Πολιτική Αεροπορία.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης έλαβαν επίσης υπ’ όψιν μαρτυρία μέλους του Διπλωματικού Γραφείου του τέως Προέδρου, σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένη πτήση φαινόταν να είχε διευθετηθεί μέσω του κ. Χατζηκυριάκου, και υπήρξε επικοινωνία είτε απευθείας με τον ίδιο, είτε μέσω γυναίκας ξένης καταγωγής, την οποία το εν λόγω μέλος είχε την εντύπωση ότι ήταν Ρωσίδα, και η επικοινωνία αφορούσε τα διαδικαστικά / logistics της πτήσης.

Στη βάση της ενώπιόν τους μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι η ιδιωτική πτήση που είχε διευθετηθεί με τον κ. Ριμπολόβλεφ, μέσω του κ. Χατζηκυριάκου, προοριζόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί από τις Βρυξέλλες προς την Αθήνα, αλλά, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη αποβιώσας Υπουργός, η πτήση πραγματοποιήθηκε απευθείας προς τη Λάρνακα.

Ο τέως Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία, παρά το σχετικό αίτημα των Λειτουργών Επιθεώρησης, που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του ότι οικογένεια επιχειρηματία φίλου του είχε καλύψει τα έξοδα της εν λόγω ιδιωτικής πτήσης.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης ζήτησαν και από την οικογένεια του επιχειρηματία φίλου του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη την προσκόμιση αποδείξεων για την κάλυψη εξόδων ιδιωτικών αεροπορικών του μετακινήσεων, αίτημα στο οποίο δεν υπήρξε ανταπόκριση από μέρους της οικογένειας.

(Β) Κατάχρηση Εξουσίας, ως η παράγραφος 58 πιο πάνω, στη βάση πλημμελήματος, καθότι δεν προέκυψαν στοιχεία, από τα οποία να διαπιστώνεται το ενδεχόμενο αποκόμισης άμεσου ή έμμεσου προσωπικού οικονομικού ή υλικού οφέλους

(Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον ακόλουθο)

κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ο κ. Ερωτοκρίτου, κατά τον ουσιώδη χρόνο, ήταν δημόσιος λειτουργός ο οποίος κατείχε υψηλό συνταγματικό και εισαγγελικό αξίωμα, ως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Ως αναφέρεται ανωτέρω, ο κ. Ερωτοκρίτου χειριζόταν προσωπικά τον αστυνομικό φάκελο που αφορούσε το εν λόγω παράπονο εναντίον της κ. Ριμπολόβλεβα.

Εντοπίστηκαν στοιχεία από τα οποία φαίνεται ότι ο κ. Ερωτοκρίτου έδωσε μεταξύ άλλων, οδηγίες, όπως επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που στήριζαν ισχυρισμό που περιλαμβανόταν στον αστυνομικό φάκελο, σχετικά με την επιστροφή ιδιοκτησίας από την κ. Ριμπολόβλεβα σε συγκεκριμένο εμπίστευμα (trust), ούτως ώστε να φαίνεται ότι η επιστροφή της ιδιοκτησίας, ζητήθηκε μετά από τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ακόμη και αν αδίκημα διαπράχθηκε στο εξωτερικό, το οποίο είχε αποτέλεσμα την στέρηση ή την παράνομη κατακράτηση περιουσίας που βρίσκεται εκτός Κύπρου και ανήκει άμεσα ή έμμεσα σε εταιρεία με εγγεγραμμένη έδρα στη Δημοκρατία ή σε εμπίστευμα (trust), τα Δικαστήρια στην Κύπρο θα έχουν δικαιοδοσία. Συνεπώς, η προαναφερόμενη τροποποίηση, καθιστούσε δυνατή την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον της κας Ριμπολόβλεβα, η οποία προηγουμένως δεν ήταν εφικτή.

Παρεκκλίνοντας από τις καθιερωμένες διαδικασίες που εφαρμόζονταν στην Νομική Υπηρεσία, ο κ. Ερωτοκρίτου δεν προώθησε τον φάκελο στον Γενικό Εισαγγελέα, για αξιολόγηση, αλλά διασφάλισε την άμεση επιστροφή του φακέλου στην Αστυνομία.

Περαιτέρω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι τα στοιχεία που είχαν ενώπιόν τους υποδείκνυαν άμεση παρέμβαση του κ. Ερωτοκρίτου στο περιεχόμενο της Ένορκης Δήλωσης που προσκομίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου προς υποστήριξη της αίτησης για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης της κας Ριμπολόβλεβα.

(Γ) Κατάχρηση Εξουσίας, ως η παράγραφος 58 πιο πάνω, στη βάση πλημμελήματος, καθότι δεν προέκυψαν στοιχεία, από τα οποία να διαπιστώνεται το ενδεχόμενο αποκόμισης άμεσου ή έμμεσου προσωπικού οικονομικού ή υλικού οφέλους

(Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον ακόλουθο)

κ. Ιωάννης Σωτηριάδης

Ο κ. Σωτηριάδης ως Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατείχε θέση στη δημόσια υπηρεσία και ασκούσε δημόσια εξουσία, και συγκεκριμένα υπηρετούσε ως υπεύθυνος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού.

Ο κ. Σωτηριάδης απέκρυψε σκόπιμα το αρχικό εν θέματι παράπονο από τον άμεσο προϊστάμενό του, παρά την σοβαρότητα της υποθέσεως και παρά το ότι γνώριζε πως όφειλε να τον ενημερώσει.

Σημειώνεται ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εντόπισαν ανορθόδοξες πρακτικές σε σχέση με την πορεία του φακέλου εντός τη Αστυνομίας, ωστόσο, δεν προέκυψε εύρημα σε σχέση με τις εν λόγω πρακτικές.

Υπήρχε διαρροή πληροφοριών που κατείχε η Αστυνομία, από τον κ. Σωτηριάδη προς την πλευρά του παραπονουμένου σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν προσπάθειες από μέρους του για παρακολούθηση της κ. Ριμπολόβλεβα μετά την αποφυλάκισή της. Το παράπονο που υποβλήθηκε από την δικηγόρο της Ριμπολόβλεβα για το θέμα της παρακολούθησης, δεν έτυχε διερεύνησης από την Αστυνομία ή από τον κ. Σωτηριάδη, ενώ υπεύθυνος για την εν λόγω παρακολούθηση ήταν ο κ. Σωτηριάδης.

Διαπιστώθηκε σκόπιμη καθυστέρηση από μέρους του κ. Σωτηριάδη, σχετικά με την επιστροφή του διαβατηρίου της κ. Ριμπολόβλεβα, σε συνεννόηση με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους, παρακούοντας οδηγίες του κ. Κληρίδη, όπως και τις άμεσες οδηγίες του άμεσου προϊστάμενού του, ούτως ώστε να διευκολύνει την προσπάθεια επίδοσης δικογράφων περιφρόνησης δικαστηρίου στην ίδια.

Επίσης, ο κ. Σωτηριάδης σε συνεργασία με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε., τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους, και τον κ. Ερωτοκρίτου, ενεργούσε εσκεμμένα κατά τρόπο που η ποινική έρευνα εναντίον της κας Ριμπολόβλεβα παρέμενε ανοιχτή, ούτως ώστε να υποβάλλεται πίεση σε αυτήν για τη διευθέτηση των οικονομικών όρων του διαζυγίου.