Καταπέλτης κατά του κράτους δικαίου χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Αλλαγή το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», ζητώντας άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών χωρίς εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας. Το κόμμα προειδοποιεί ότι τυχόν «κουκούλωμα» της υπόθεσης θα επιφέρει «ολοκληρωτικό πλήγμα στο κράτος δικαίου».

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Δημοκρατική Αλλαγή δεν εκπλήσσεται με την ανακοίνωση της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς και την σύνοψη του πορίσματος σε σχέση με το «Κράτος Μαφία».

Οι 62 σελίδων ανακοίνωση είναι καταπέλτης κατά του κράτους δικαίου και των εμπλεκομένων κατ’ αρχήν, τουλάχιστον, όπως αναφέρεται, στο ισοζύγιο των πιθανοτήτων, λειτουργών και άλλων, συμπεριλαμβανομένου και του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, κου Νίκου Αναστασιάδη.

Αποδεικνύεται πλέον ότι, η κοινή αντίληψη ότι η δεκαετία 2013-2023 ήταν η χειρότερη ίσως στην ιστορία της Κύπρου στα θέματα της διαφθοράς, δεν απέχει από την πραγματικότητα.

Δυστυχώς ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το δικηγορικό του γραφείο, το οποίο προφανώς χρησιμοποιούσε για οικογενειακό όφελος, το δικηγορικό γραφείο του Ανδρέα Νεοκλέους, το οποίο, δια του τότε ηγετικού του στελέχους αποβιώσαντος, Ανδρέα Νεοκλέους, αιμοδοτούσε τον Δημοκρατικό Συναγερμό, μέλη της Αστυνομίας, μέλη της Δικαστικής Εξουσίας, Υπουργοί, ακόμη και η Αρχιεπισκοπή, τράπεζες, υπεράκτιες και διαπλεκόμενες εταιρείες, δημοσιογράφοι, βουλευτές, είχαν εμπλοκή σε θέματα διαφθοράς.

Η ανεξάρτητη έρευνα στα θέματα αυτά, καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι, όλες οι έρευνες, όπου υπάρχει υποψία για διαφθορά, να γίνονται από ανεξάρτητα σώματα, και σε αυτήν την περίπτωση, λόγω της εμπλοκής των πιο πάνω προσωπικοτήτων και πιθανόν άλλων, αλλά και σχέσεων με την εξουσία, επιβάλλεται να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές οι οποίοι πρέπει να έχουν και την διεύθυνσης της ποινικής έρευνας χωρίς εμπλοκή του Αρχηγού Αστυνομίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, και της Νομικής Υπηρεσίας στο στάδιο της έρευνας. Οποιαδήποτε άλλη έρευνα από την Αστυνομία με οδηγό την Νομική Υπηρεσία δεν θα αποφέρει αποτελέσματα. Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές επειδή έχουν το βασικό υλικό στην διάθεσή τους θα πρέπει να περατώσουν, αφού αξιοποιήσουν το υλικό που θα τους διατεθεί, καταθέσεις σχεδόν 200 φυσικών και νομικών προσώπων και 800 τεκμηρίων, το συντομότερο δυνατόν και να εισηγηθούν ή ακόμα να προχωρήσουν και οι ίδιοι με την σύνταξη των απαραίτητων κατηγορητηρίων.

Δυστυχώς, η Βουλή καθυστέρησε, όπως πάντα, αλλά και εκτελεστική εξουσία, στον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος έχει τεράστια σύγκρουση συμφέροντος περαιτέρω χειρισμού της υπόθεσης, στον διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Η Βουλή ευθύνεται γιατί δεν προχώρησε με την έγκριση του νομοσχεδίου για να είμαστε σήμερά μια άλλη ανεξάρτητη διωκτική αρχή κατά το πρότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, και υποχρεωτικά, ελλοχεύει πλέον ο κίνδυνος να μην προχωρήσει στην περάτωση το όλο θέμα.

Σαν Δημοκρατική Αλλαγή προειδοποιούμε ότι τυχόν «κουκούλωμα» και αυτής της περίπτωση θα επιφέρει το ολοκληρωτικό πλήγμα και κατάρρευση του κράτους δικαίου. Τις ευθύνες του να αναλογιστεί και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και να κάνει μία ενδοσκόπηση και στα μέλη του, όπως και στο Διοικητικό του Συμβούλιο, αλλά και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, του οποίου ηγείται σαν επίτιμος πρόεδρος ο νυν εγκαλούμενος τέως αντιπρόεδρός του, Νίκος Αναστασιάδης, αλλά και αιμοδότες του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται με λόγια αλλά με πράξεις.

Σαν Δημοκρατική Αλλαγή συνεχίζουμε και ξεκινούμε ανένδοτο αγώνα κατά της διαφθοράς με την απαίτηση του διαχωρισμού των εξουσιών και την σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Διωκτικής Αρχής, και την ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, έτσι που να έχει ανακριτικές εξουσίες αλλά και διωκτικές. Αν τις είχε σήμερα δεν θα είχε την παραμικρή εμπλοκή η Νομική Υπηρεσία με τα έκδηλα συγκρουόμενα συμφέροντα και με τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και τα ΜΜΕ και την στάση την οποία τήρησαν μέχρι σήμερα.