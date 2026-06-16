Το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, γυναίκα ηλικίας 25 ετών, αφού τη βρήκε ένοχη στις κατηγορίες της κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και συγκεκριμένα υποξείδιο αζώτου, καθώς και για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Η 25χρονη συνελήφθη στις 9 Ιουνίου, 2026 όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή της, μια μεταλλική φιάλη, 64 αχρησιμοποίητες κάψουλες υποξειδίου του αζώτου, 68 μπαλόνια καθώς και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Από τις εξετάσεις επίσης διαπιστώθηκε ότι αυτή διέμενε παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.