Για ανεξέλεγκτη κατάσταση και απουσία ουσιαστικής διαχείρισης και ελέγχων στην παραλία του Lady’s Mile, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και σε βάρος του παράκτιου οικοσυστήματος και των θαλάσσιων χελωνών, κάνει λόγο το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, το οποίο καλεί τις Βρετανικές Βάσεις να ενεργήσουν άμεσα για την προστασία της περιοχής.

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το Terra Cypria δημοσιεύει φωτογραφίες και βίντεο από τις δραστηριότητες των κέντρων εστίασης του Lady’s Mile, σημειώνοντας ότι «παρά το γεγονός ότι η παραλία εμπίπτει στην κυρίαρχη περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και προστατεύεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα χαρακτηρίζεται από θεσμική αδιαφορία, ανοχή και εγκατάλειψη».

Υπενθυμίζοντας πως η παραλία Lady’s Mile αποτελεί μια από τις παραλίες που χρησιμοποιούν οι θαλάσσιες χελώνες για αναπαραγωγή και ωοτοκία και πρέπει να τυγχάνουν αυστηρής προστασίας, το Terra Cypria σημειώνει πως παρατηρείται μια κατάσταση κακής διατήρησης των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με σοβαρές και αρνητικές επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, προσθέτει, παρατηρείται φωτορύπανση και ηχορύπανση από τα κέντρα εστίασης και αναψυχής, καθώς και τις εκδηλώσεις και τα πάρτι που διοργανώνονται στην παραλία, επηρεάζοντας σοβαρά τις χελώνες, την αναπαραγωγική δραστηριότητα και τα νεογνά τους.

Επιπρόσθετα, συνεχίζει, υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία και όχληση, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, εξαιτίας της παράνομης διοργάνωσης εκδηλώσεων πάνω στην παραλία, «με την πλήρη ανοχή των αρμόδιων αρχών», ενώ ο εξοπλισμός παραλίας που τοποθετείται, περιλαμβάνει ογκώδη κρεβατάκια, τραπεζάκια, ομπρέλες και άλλες κατασκευές, που θα έπρεπε να απομακρύνονται από την παραλία μετά τη δύση και πριν την ανατολή του ήλιου.

Κάνει ακόμη λόγο για δραστηριότητες αναψυχής χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, περιβαλλοντικές εγκρίσεις και απαραίτητους ελέγχους, συσσώρευση σκουπιδιών/αποβλήτων και ανεπαρκή καθαριότητα της παραλίας, ανεξέλεγκτη διακίνηση και στάθμευση οχημάτων πάνω στην παραλία ή τους παρακείμενους αμμόλοφους και τα αμμοθινικά οικοσυστήματα, καθώς και για ανεξέλεγκτη παρουσία σκύλων και άλλων δραστηριοτήτων, που επηρεάζουν φωλιές προστατευόμενων ειδών.

Όλα τα πιο πάνω, προσθέτει η ανακοίνωση, «συνθέτουν μια εικόνα όχι απλώς κακής διαχείρισης, αλλά συστηματικής ανοχής σε πρακτικές που υπονομεύουν τη διατήρηση μίας τόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής» και σημειώνει ότι «στο Lady’s Mile, η απουσία καθημερινής παρακολούθησης και ουσιαστικής επιβολής της νομοθεσίας είναι εκκωφαντική».

«Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η αδιαφορία ή/και αδυναμία της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων να προστατεύσει την περιοχή συνιστά πλέον ένα σοβαρό πολιτικό και περιβαλλοντικό ζήτημα», σημειώνει το Terra Cypria και καλεί να τις ΒΒ να διασφαλίσουν τη διαχείριση της περιοχής «με βάση τις περιβαλλοντικές της ανάγκες και όχι με βάση τις πιέσεις ιδιωτών».

Η ανακοίνωση υποδεικνύει ότι μόνο δύο από τα συνολικά έξι κέντρα εστίασης και αναψυχής χωροθετούνται σε ιδιωτική/εκκλησιαστική γη, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα χωροθετούνται σε κρατική παραθαλάσσια δασική γη και πως «παρότι κάποιοι ιδιοκτήτες σέβονται την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται και ακολουθούν τους νόμους, κάποιοι άλλοι συστηματικά παρανομούν, αποδεικνύοντας έτσι την αποτυχία ή/και μη θέληση της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων να επιβάλει την ισχύουσα νομοθεσία».

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Terra Cypria, Κούλλα Μιχαήλ, δήλωσε πως «η κατάσταση στο Lady’s Mile αποτελεί ντροπή για κάθε αρμόδια αρχή που γνωρίζει και δεν ενεργεί» και πρόσθεσε ότι «οι θαλάσσιες χελώνες και τα προστατευόμενα είδη δεν μπορούν να πληρώνουν το τίμημα της αδράνειας, της ανοχής και της προσπάθειας να μην δυσαρεστηθούν ορισμένοι ιδιώτες επιχειρηματίες».

Το Ίδρυμα καλεί τις Βρετανικές Βάσεις να αποδείξουν στην πράξη ότι διαχειρίζονται την περιοχή με περιβαλλοντική υπευθυνότητα και σεβασμό προς την ισχύουσα νομοθεσία, με συστηματικούς ελέγχους, εφαρμογή της νομοθεσίας, επιβολή αυστηρών και αποτρεπτικών κυρώσεων, τήρηση των νενομισμένων διαδικασιών, αποκατάσταση της νομιμότητας και ουσιαστική προστασία.

ΚΥΠΕ