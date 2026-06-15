Στις αρμόδιες αρχές παρέπεμψε τον καταγγέλλων η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ο οποίος προχώρησε σε καταγγελία εναντίον ιδιωτικής επιχείρησης στην παλιά Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του καταγγέλλων, η επιχείρηση προχωρούσε σε παράνομη λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν αποκλειστικά με μετρητά ή μέσω Revolut.

Η Αρχή στην ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι στα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, είναι δυνατόν να υποβάλλονται καταγγελίες μόνο σε σχέση με πράξεις διαφθοράς προσώπων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες εμπλέκονται άμεσα πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και πράξεις διαφθοράς προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, η ανώνυμη καταγγελία δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής.

Η ανακοίνωση

Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η “Αρχή”) προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθεί το πρόσωπο που υπέβαλε την πιο κάτω Ανώνυμη Καταγγελία, για την έκβασή της:

1. Η υποβληθείσα Ανώνυμη Καταγγελία αφορά ισχυρισμούς περί παράνομης λειτουργίας υπαίθριων ψησταριών σε κατάστημα εντός της παλιάς Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Καταγγέλλοντα, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα, ενώ οι συναλλαγές γίνονται αποκλειστικά με μετρητά ή μέσω Revolut, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών αποδείξεων για την πώληση τροφίμων. Ο Καταγγέλλων παραθέτει συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τον μήνα Ιούνιο, κατά τις οποίες θεωρεί ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για διαπίστωση των καταγγελλόμενων γεγονότων.

2. Επισημαίνεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα Άρθρα 6(2) και 7(1)(ιδ) του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς του 2022, Ν. 19(Ι)/2022 (ο «Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς.

3. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με βάση το Άρθρο 6 (2) του Νόμου, είναι δυνατόν να υποβάλλονται στην Αρχή καταγγελίες μόνο σε σχέση με πράξεις διαφθοράς προσώπων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες εμπλέκονται άμεσα πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και πράξεις διαφθοράς προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.

4. Συγκεκριμένα, η Ανώνυμη Καταγγελία αφορά αποκλειστικά τη δραστηριότητα ιδιωτικής επιχείρησης, χωρίς να διατυπώνεται οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί εμπλοκής προσώπων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε πράξεις διαφθοράς.

5. Με βάση τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, θεωρούμε ότι, από την προκαταρκτική εξέταση που διεξήγαγε η Αρχή, δυνάμει των Κανονισμών 14(2)(α) και 14(3) των Κανονισμών, η Ανώνυμη Καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της Αρχής, και ως εκ τούτου, τερματίζεται η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησής της, και η Ανώνυμη Καταγγελία αρχειοθετείται.

6. Για την εξέταση των ζητημάτων που εγείρονται στην Καταγγελία, ο Καταγγέλλων δύναται να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση των σχετικών ισχυρισμών και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων.