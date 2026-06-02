Στο αρχείο έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανώνυμη καταγγελία που στρεφόταν εναντίον κυβερνητικής υπηρεσίας και αφορούσε ισχυρισμούς για συγκάλυψη περιστατικών και παραλείψεις λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μετά από προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης, η Αρχή έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν πράξεις διαφθοράς, ενώ σημείωσε ότι για τα επίμαχα περιστατικά είχε προηγηθεί έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να διαπιστωθεί οτιδήποτε μεμπτό.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η «Αρχή») προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθεί το πρόσωπο που υπέβαλε την πιο κάτω Ανώνυμη Καταγγελία, για την εξέλιξη της.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΣΙΩΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1. Η Αρχή διεξήγαγε Προκαταρκτική Εξέταση της Ανώνυμης Καταγγελίας όπως αυτό προβλέπεται στον Κανονισμό 14(2)(α) των περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμών του 2022, Κ.Δ.Π. 483/2022 (στο εφεξής οι «Κανονισμοί»).

2. Από την Προκαταρκτική Εξέταση και με βάση τους ισχυρισμούς, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Η εν λόγω Καταγγελία στρέφεται εναντίον προσώπων Κυβερνητικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτή (α) προϊστάμενος της υπηρεσίας έδωσε οδηγίες σε υφιστάμενους του να μην προχωρήσουν σε καταγγελία ιδιώτη ο οποίος φέρεται να παρανομούσε κατά τη στιγμή της έρευνας από τα άτομα του προσωπικού της υπηρεσίας, (β) πρόσωπο της υπηρεσίας προχώρησε σε παράνομη πράξη εναντίον ιδιώτη και μετά από αναφορά και καταγγελία του γεγονότος σε ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας, αυτοί δεν προέβησαν σε καμία περαιτέρω ενέργεια, συγκαλύπτοντας τις παραβάσεις.

3. Ο Κανονισμός 14(2)(β), που αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, όπως η παρούσα, προνοεί ότι σε περίπτωση εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας ή/και πληροφορίας, ή Αρχή βασίζεται στα ενώπιον της στοιχεία.

4. Επισημαίνεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα Άρθρα 6 (2) και 7 (1)(ιδ) του του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Ν.19(Ι)/2022 (εφεξής «ο Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς.

5. Η Αρχή προβαίνοντας σε Προκαταρκτική Εξέταση της εν λόγω Καταγγελίας διαπιστώνει ότι, αυτή δεν αφορά σε πράξεις διαφθοράς όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Νόμου, καθώς:

Α) Από τους ισχυρισμούς που προβάλλονται στην Καταγγελία και δεδομένου των όσων περιγράφονται σε αυτή, δεν έχουν προσκομιστεί επαρκή στοιχεία, βάσει των οποίων δεικνύεται περαιτέρω εξέταση, και/ή δε δύναται να στοιχειοθετηθεί ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα για πράξεις διαφθοράς σύμφωνα με το Νόμο.

Β) Η Αρχή επισημαίνει ότι, η υποβληθείσα Καταγγελία είναι ανώνυμη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επικοινωνία με τον Καταγγέλλοντα για περαιτέρω έρευνα και εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων. Παρά ταύτα η Αρχή επικοινώνησε με πρόσωπο το οποίο αναφέρεται στην Καταγγελία αλλά ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος προς κατάθεση μαρτυρίας για τα περιγραφόμενα γεγονότα, αυτό αρνήθηκε την πρόσκληση.

Γ) Να σημειωθεί επίσης ότι για τα εν λόγω περιστατικά τα οποία περιγράφονται στην Καταγγελία έχει ήδη προηγηθεί έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο η οποία κατέληξε ότι δεν προέκυψε οτιδήποτε μεμπτό.

Δ) Συνεπώς, βάσει της πιο πάνω Προκαταρκτικής Εξέτασης και των ευρημάτων αυτής γίνεται αντιληπτό ότι καθίσταται αδύνατη η επιβεβαίωση των ισχυρισμών μέσω ενδεχόμενης μαρτυρίας αλλά και λόγω της προηγούμενης έρευνας του αρμόδιου Υπουργείου η οποία απέρριψε ουσιαστικά ως αβάσιμα τα όσα περιγράφονται στην Καταγγελία που έχει λάβει η Αρχή.

6. Με βάση τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, θεωρούμε ότι, από την Προκαταρκτική Εξέταση που διεξήγαγε η Αρχή, δυνάμει των Κανονισμών 14(2)(α) και 14(3), η Καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της, και ως εκ τούτου, τερματίζεται η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησής της και αρχειοθετείται.