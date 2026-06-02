Μια σημαντική διάκριση για την κυπριακή ιατρική και ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί η τιμητική βράβευση του Prof. Dr. med. Andreas Mamilos από τη Deutsche Gesellschaft für Pathologie, τη Γερμανική Παθολογοανατομική Εταιρεία, με το βραβείο “Award for the Spirit of New Beginnings in Global Pathology”.

Ο Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Μάμιλος είναι Διευθυντής Παθολογοανατομίας του German Medical Institute, Επιστημονικός Διευθυντής του German Oncology Center και Πρόεδρος της Παθολογοανατομικής Εταιρείας Κύπρου. Η διάκριση αυτή από έναν ιστορικό και υψηλού κύρους επιστημονικό θεσμό της Γερμανίας αναγνωρίζει τη συμβολή του στη σύγχρονη Παθολογοανατομία, στην ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και στη διαμόρφωση νέων προοπτικών διεθνούς συνεργασίας.

Σε μια εποχή όπου η ιατρική μεταβαίνει δυναμικά προς την εξατομικευμένη θεραπεία, τη μοριακή διάγνωση, την ψηφιακή Παθολογοανατομία και την τεχνητή νοημοσύνη, ο ρόλος του παθολογοανατόμου καθίσταται περισσότερο κρίσιμος από ποτέ. Η Παθολογοανατομία δεν περιορίζεται πλέον στη διάγνωση κάτω από το μικροσκόπιο. Αποτελεί τον επιστημονικό άξονα που συνδέει τη μορφολογία, τους βιοδείκτες, τη μοριακή πληροφορία και την τελική θεραπευτική απόφαση.

Η βράβευση του Καθηγητή Μαμίλου έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Κύπρο. Υπενθυμίζει ότι η επιστημονική αξία δεν καθορίζεται από το μέγεθος μιας χώρας, αλλά από την ποιότητα της εργασίας, τη συνέπεια, την ακαδημαϊκή σοβαρότητα και την ικανότητα των ανθρώπων της να συμμετέχουν ισότιμα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο.

Η τιμητική αυτή αναγνώριση αναδεικνύει ότι η κυπριακή ιατρική κοινότητα μπορεί να έχει ουσιαστική παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο. Μπορεί να παράγει γνώση, να δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας και να συμβάλλει ενεργά στη νέα εποχή της διάγνωσης, της έρευνας και της ογκολογικής φροντίδας.

Πέρα από την προσωπική τιμή, η διάκριση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα αυτοπεποίθησης. Η Κύπρος δεν βρίσκεται στο περιθώριο των επιστημονικών εξελίξεων. Με ανθρώπους που εργάζονται με όραμα, επιμονή και διεθνή προσανατολισμό, μπορεί να έχει φωνή, ρόλο και αποτύπωμα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιατρική.