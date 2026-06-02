Ο επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σήμερα στις εργασίες της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστημών, Παιδείας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Συνέλευσης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκε το θέμα της κατάστασης του ναού της Αγίας Σοφίας, μετά την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από τους κ.κ. Νίκο Τορναρίτη και Κωστή Ευσταθίου το 2020, όταν το μνημείο μετατράπηκε από μουσείο σε τέμενος.

Σε σχετική παρέμβασή του, ο κ. Τορναρίτης επισήμανε ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επαναφοράς της Αγίας Σοφίας στο καθεστώς μουσείου, ώστε να διαφυλαχθεί η οικουμενική, ιστορική και πολιτιστική της αξία. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη προστασίας του μοναδικού αυτού μνημείου, το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με πλήρη σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα, την αισθητική και τη συμβολική του σημασία για την ανθρωπότητα.

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της πρόσβασης στο μνημείο και της ανάδειξής του ως χώρου διαπολιτισμικού διαλόγου, αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των πολιτισμών.