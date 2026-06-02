Ανυπόστατες χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις καταγγελίες πατέρα φοιτήτριας με οπτική αναπηρία, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί μη παροχής εύλογων προσαρμογών.

Το Πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του, καταγράφει σειρά υποστηρικτικών μέτρων που είχαν παραχωρηθεί στην υπό αναφορά περίπτωση, ενώ κάνει λόγο για αναπαραγωγή παραπλανητικών πληροφοριών.

Η καταγγελία

Σημειώνεται πως στην καταγγελία του ο πατέρας υποστηρίζει πως η φοιτήτρια με σοβαρή οπτική αναπηρία, έχει υποστεί «διαχρονικά διάκριση λόγω αναπηρίας, άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών, άνιση μεταχείριση, θυματοποίηση της αναπηρίας και προσβολή θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της κόρης του, τις παρεμβάσεις αρμόδιων φορέων και τα επιστημονικά δεδομένα που τέθηκαν ενώπιον του Πανεπιστημίου, «το Πανεπιστήμιο Κύπρου αρνήθηκε ουσιαστικά να εφαρμόσει τις αναγκαίες εύλογες προσαρμογές που απαιτούσε η ιδιαίτερη περίπτωσή της».

Παράλληλα, στην καταγγελία του σημειώνει πως η κόρη του «υπήρξε αποδέκτρια επανειλημμένων περιστατικών μειωτικής, απαξιωτικής και προσβλητικής συμπεριφοράς από μέλη του διδακτικού προσωπικού». Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, για τα εν λόγω περιστατικά υποβλήθηκαν σχετικές καταγγελίες στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο πατέρας κάνει λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά, αφού όπως σημειώνει υπήρχαν περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι «είτε δεν ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση είτε δεν πραγματοποίησαν ή δεν παρέδωσαν τις απαιτούμενες διδασκαλίες, αλλά τους απονεμήθηκε ή πρόκειται να τους απονεμηθεί πτυχίο. Αντίθετα, η κόρη μου, η οποία συμμετείχε ενεργά στην πρακτική της, ετοίμαζε τα μαθήματά της και κατέβαλλε συνεχή προσπάθεια παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της αναπηρίας της, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές της». Ο πατέρας ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και αποκατάσταση της αδικίας που -όπως υποστηρίζει- έχει υποστεί η κόρη του.

Η απάντηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο διευκρινίζει πως στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των φοιτητών και φοιτητριών στην πανεπιστημιακή ζωή, παρέχει συστηματικά τις αναγκαίες εύλογες προσαρμογές και μέτρα υποστήριξης σε άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, ξεκαθαρίζει ότι στην υπό αναφορά περίπτωση είχαν παραχωρηθεί:

(α) Χρηματοδότηση για εργοδότηση συνοδού κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,

(β) Χρηματοδότηση για εργοδότηση ατόμου παροχής φροντιστηριακής στήριξης,

(γ) Παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της πρακτικής άσκησης,

(δ) Παράταση στην υποβολή εργασιών,

(ε) Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος στις διδασκαλίες.

Οι πιο πάνω εύλογες προσαρμογές, προστίθεται, παραχωρήθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών υποστήριξης που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρίες.

Πέραν των πιο πάνω, το Πανεπιστήμιο σημειώνει πως είχαν ληφθεί και πρόσθετα μέτρα στήριξης, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες της φοιτήτριας. Καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες, το Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω δημοσιοποίηση στοιχείων. Ωστόσο, είναι σε θέση να αναλύσει τόσο την πολιτική που εφαρμόζει για τη στήριξη όλων των φοιτητών και των φοιτητριών αλλά και να τεκμηριώσει με δεδομένα, εφόσον απαιτηθεί, όλες τις θεσμικές διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί σε κάθε περίπτωση.

Ανησυχία για τη δημόσια διατύπωση ανυπόστατων κατηγοριών

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο εκφράζει την «έντονη ανησυχία του για τη δημόσια διατύπωση ανυπόστατων κατηγοριών και την αναπαραγωγή παραπλανητικών πληροφοριών, οι οποίες δύναται να πλήξουν την εμπιστοσύνη στις θεσμοθετημένες διαδικασίες παροχής εύλογων προσαρμογών και υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών μας, καθώς και να υπονομεύσουν το έργο και την επαγγελματική υπόσταση του ακαδημαϊκού προσωπικού μας, κάτι που το Ίδρυμα δεν μπορεί να αποδεχθεί».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τονίζει πως παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και στην παροχή της αναγκαίας υποστήριξης προς όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, σύμφωνα με τις αρχές της συμπερίληψης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

«Με σεβασμό σε κάθε φοιτητή και κάθε φοιτήτριά του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προάγει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και πρόσβασης στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει εύλογες προσαρμογές και κατάλληλα μέτρα υποστήριξης όπου απαιτείται, πάντοτε σε συνάρτηση με τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής ακεραιότητας, της δίκαιης αξιολόγησης και του κύρους των τίτλων σπουδών που απονέμει. Οι αρχές της δικαιοσύνης, της συμπερίληψης και της ακαδημαϊκής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες για το Ίδρυμα», καταλήγει η ανακοίνωση.