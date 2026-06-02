Έτοιμο να συνεχίσει τις συζητήσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για την εκλογή Προέδρου της Βουλής είναι το Δημοκρατικό Κόμμα καθώς «δεν λειτουργεί με λογική αποκλεισμών».

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται ενόψει της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, σημειώνοντας ότι εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Μάλιστα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι οι αποφάσεις του ΔΗΚΟ θα παρθούν εντός των επόμενων 24ωρών και σίγουρα πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια την Πέμπτη.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ξεκαθάρισε ότι ένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν στο κόμμα είναι και το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας, διευκρινίζοντας ότι δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση.

«Θα απαιτηθούν συνεργασίες σε κάθε πιθανό σενάριο. Δεν είναι μόνο θέμα αριθμών, αλλά και πολιτικών ισορροπιών και συγκυριών που θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα», είπε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στέλνοντας το μήνυμα πως κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία για εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Συνεργασίες με κόμματα του Κέντρου

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε τη λύπη του για την απουσία δυνάμεων του κέντρου από τη νέα Βουλή, κάνοντας αναφορά στην ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία ο χώρος του κέντρου να διατηρήσει ισχυρή παρουσία στις πολιτικές εξελίξεις.

Ως εκ τούτου, όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, «νιώθουμε ότι έχουμε καθήκον να προτείνουμε συνεργασίες σε αυτόν τον χώρο. Θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτών των κομμάτων επιβάλλεται και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ώστε να καταστεί εφικτή».

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ επιθυμεί να συζητήσει όλα τα πιθανά σενάρια συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις που έμειναν εκτός Βουλής, χωρίς πρόθεση να υποβαθμίσει την αυτονομία ή την ιστορία κανενός κόμματος.

Μετά και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προεδρία της Βουλής και τη συγκρότηση κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε πως θα ξεκινήσει οργανωμένος διάλογος με συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, για να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας.

«Θεωρούμε ότι η συνεργασία είναι αναγκαία στο σημερινό πολιτικό σκηνικό της Κύπρου. Θα απαιτηθούν συμβιβασμοί από όλες τις πλευρές και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους κάνουμε», κατέληξε.