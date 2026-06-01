Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διεργασίες των κομμάτων για τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής, ενόψει της ψηφοφορίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, κατά την πρώτη Ολομέλεια του σώματος.

Μέχρι στιγμής, την υποψηφιότητά τους έχουν ανακοινώσει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου.

Η ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, θα είναι η πρώτη διαδικασία που πραγματοποιείται με τον νέο κανονισμό. Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν, στον πρώτο γύρο, απαιτείται πλειοψηφία 29 ψήφων επί του συνόλου των 56 Βουλευτών (50%+1). Στη συνέχεια, σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα προχωρήσουν σε δεύτερο γύρο, όπου θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στον πρώτο γύρο μεταξύ υποψηφίων που διεκδικούν θέση στον δεύτερο γύρο, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ τους. Εάν η ισοψηφία παραμείνει στον τελικό γύρο, προβλέπεται δημόσια κλήρωση υπό την ευθύνη του προεδρεύοντος της συνεδρίας, δηλαδή του πρεσβύτερου σε ηλικία Βουλευτή.

Ο ΔΗΣΥ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, μετά από κοινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου και της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Βουλής με υποψήφια την Πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου. Η απόφαση, όπως αναφέρεται, λήφθηκε ομόφωνα από τα δύο σώματα. Μέχρι στιγμής θεωρείται δεδομένο πως ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και Άλμα δεν θα στηρίξουν την κ. Δημητρίου, κάτι που θα σήμαινε εκλογή της από τον πρώτο γύρο μόνο με τη στήριξη όλων των Βουλευτών του ΔΗΚΟ και της Άμεσης Δημοκρατίας.

Από την άλλη, το ΑΚΕΛ αναμένεται ότι λάβει τις αποφάσεις του στα συλλογικά του όργανα, κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου. Το κόμμα της Αριστεράς έτυχε βολιδοσκόπησης από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ για στήριξή του από την πρώτη ψηφοφορία και δεν απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα και ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, αν και πραγματοποίησε διερευνητικές συναντήσεις με όλα τα κόμματα, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ακόμη κατά πόσο θα είναι υποψήφιος ο ίδιος. Προεκλογικά σενάρια που έφεραν την υποψηφιότητα του κ. Παπαδόπουλου να τυγχάνει υποστήριξης από τον ΔΗΣΥ, στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας, ανατράπηκαν με τα καλά αποτελέσματα που έφερε ο ΔΗΣΥ στις εκλογές, αφήνοντας στο ΔΗΚΟ ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης από άλλα κόμματα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ανακοίνωσε σε δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι προτίθεται να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ενώ έχει εξαγγείλει ότι το κόμμα δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου.

O επικεφαλής του «Άλματος» Οδυσσέας Μιχαηλίδης πραγματοποίησε την Πέμπτη διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Σε δημόσιες δηλώσεις του, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι το «Άλμα» αποκλείει τη στήριξη υποψηφίων που προέρχονται από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ σε όλους τους γύρους της ψηφοφορίας.

Άγνωστη μέχρι στιγμής παραμένει και η απόφαση των Βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει σταθερή στην πρόθεσή της να τοποθετηθεί την τελευταία στιγμή ως προς τη στάση που θα τηρήσει στην εκλογή Προέδρου της Βουλής. Η Άμεση Δημοκρατία έχει ήδη προσεγγιστεί τόσο από τον ΔΗΣΥ όσο και από το ΔΗΚΟ σε σχέση με το ενδεχόμενο στήριξής τους για την Προεδρία της Βουλής.

ΚΥΠΕ