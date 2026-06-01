Οι Δρ Χατζημιτσής και Δρ Μιχαηλίδης έχουν συμπεριληφθεί στη διεθνή βιβλιομετρική κατάταξη Research.com Best Environmental Scientists 2026.

Ο Διόφαντος Χατζημιτσής (5η θέση) και ο Σίλας Μιχαηλίδης (7η θέση) είναι δύο από τους 8 επιστήμονες από πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη για το πεδίο της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, ένα στοιχείο που αποτυπώνει με ακρίβεια το επίπεδο της ερευνητικής του παρουσίας στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η κατάταξη Research.com βασίζεται στον δείκτη D-index, ο οποίος αποτυπώνει την επιστημονική απήχηση ενός ερευνητή μέσα από το δημοσιευμένο έργο και τις επιστημονικές αναφορές που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο.

Η αναγνώριση αυτή αντανακλά τη συστηματική ερευνητική εργασία που επιτελείται στο Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.