Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 76χρονη, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση σήμερα, από άγνωστο άντρα, οποίος μιλούσε στην αγγλική γλώσσα και παρουσιάστηκε ως διευθυντής υπηρεσίας πληρωμών. Ο δράστης μέσω ψευδών προφάσεων αναφορικά με την ασφάλεια του τραπεζικού λογαριασμού της παραπονούμενης, την έπεισε να ακολουθήσει σύνδεσμο που αποστάλθηκε μέσω τηλεφωνικού μηνύματος στο κινητό της τηλέφωνο και της απέσπασε από τον τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των 42.500 ευρώ.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας οργανισμός θα ζητήσει τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς μέσω τηλεφωνικής κλήσεις ή μηνύματος.

Παράλληλα, συνιστάται να μην ανοίγονται σύνδεσμοι που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων, SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενημέρωση συγγενών και οικείων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν συχνά στόχο επιτηδείων που επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφωνικών απατών και άλλων παραπλανητικών πρακτικών.