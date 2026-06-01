Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της AYSHE REDZEP AHMED, 17 ετών από τη Βουλγαρία, η οποία ελλείπει από τις 31/05/2026, από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.55μ. περίπου, ισχυρής σωματικής διάπλασης, με καφέ μάτια και κόκκινα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε γκρίζες φόρμες και μαυρόασπρα παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.