Δύο φωτιές σε υποστατικά, στον Αστρομερίτη και στη Γερμασόγεια, διερευνώνται από την Αστυνομία, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται σήμερα.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε μίνι μάρκετ στον Αστρομερίτη. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο εσωτερικό του υποστατικού, το ύψος των οποίων δεν έχει ακόμη υπολογιστεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.

Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για δεύτερη φωτιά, αυτή τη φορά σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Γερμασόγεια.

Η φωτιά κατασβέστηκε από περιοίκους πριν επεκταθεί. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη και στην τοιχοποιία του υποστατικού.

Οι εξετάσεις για τη φωτιά στη Γερμασόγεια συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.