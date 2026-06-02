Η Κύπρος καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το ποσοστό των ξένων επισκεπτών στις τουριστικές διανυκτερεύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 85,6%, πίσω από τη Μάλτα, η οποία κατέγραψε ποσοστό 93,3%. Στην τρίτη θέση ακολούθησε το Λουξεμβούργο με 85,1%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ξένων επισκεπτών στις διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία με 19,9%, στην Πολωνία με 20,2% και στη Ρουμανία με 22,4%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ξένοι επισκέπτες αντιπροσώπευσαν περίπου το 46,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Στην Κύπρο καταγράφηκαν 368.639 διανυκτερεύσεις τον Ιανουάριο του 2026, 476.000 τον Φεβρουάριο και 503.579 τον Μάρτιο, σε καταλύματα όπως ξενοδοχεία, καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής.

Σε ετήσια βάση, η χώρα σημείωσε αύξηση 14,43% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και άνοδο 32,17% τον Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, αντίθετα, καταγράφηκε μείωση 36,81%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συνολικές διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 471,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025.

Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 143,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην ΕΕ, αυξημένες κατά 3,2%. Τον Φεβρουάριο οι διανυκτερεύσεις ανήλθαν σε 154,4 εκατομμύρια, με άνοδο 3,4%, ενώ τον Μάρτιο έφθασαν τα 173,2 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 3,7%.

Η Eurostat αναφέρει ότι, σε επίπεδο κρατών-μελών, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε η Ιρλανδία με 35,3%. Ακολούθησαν η Μάλτα με 11,1% και η Δανία με 9,3%.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε σε εννέα κράτη-μέλη, με τη Λιθουανία να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 12,9%. Ακολούθησαν η Ρουμανία με μείωση 6,7% και το Λουξεμβούργο με 3,8%.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι διανυκτερεύσεις από ξένους επισκέπτες στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ οι εγχώριες διανυκτερεύσεις ενισχύθηκαν κατά 1,7%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών κατέγραψε η Ιρλανδία με 42,3%. Ακολούθησαν η Λιθουανία με 24,1% και η Σλοβακία με 15,4%.

Αντίθετα, μειώσεις στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών καταγράφηκαν στη Λετονία με 7,5%, στη Βουλγαρία με 4,3% και στο Βέλγιο με 4%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις μηνιαίες στατιστικές για τα τουριστικά καταλύματα.