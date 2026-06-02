Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναχωρεί για το Καζακστάν το μεσημέρι της Τρίτης (02/06), όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Καζακστάν για υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Λίγο πριν την αναχώρησή του, ο Πρόεδρος δήλωσε τα εξής:

Όπως κατ’ επανάληψη δημόσια έχω αναφέρει, το Καζακστάν είναι μία από τις χώρες που είχαμε ως προτεραιότητα για την ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών μας σχέσεων. Πριν από ένα χρόνο προχωρήσαμε με την έναρξη λειτουργίας διπλωματικής αποστολής στην Αστάνα, ενώ το ίδιο έτος το Καζακστάν αποφάσισε να λειτουργήσει πρεσβεία στη χώρα μας.

Σήμερα, σε πολύ λίγο, μεταβαίνω στη χώρα σε μια ιστορική επίσκεψη, αφού πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Δημοκρατίας στο Καζακστάν.

Κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας μου, πέραν από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της χώρας, θα υπογραφούν σημαντικές διμερείς συμφωνίες, θα γίνουν τα εγκαίνια της πρεσβείας μας στη χώρα, αλλά και θα συμμετάσχω στο επιχειρηματικό φόρουμ.

Η χαρά μου, η ικανοποίησή μου είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί η μετάβασή μου στην Αστάνα, μαζί με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, γίνεται με την Air Astana, στην πρώτη της πτήση που θα συνδέει την Κύπρο με το Καζακστάν.

Αναμφίβολα, η αεροπορική συνδεσιμότητα ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές μας για περαιτέρω πολιτικές, οικονομικές και τουριστικές σχέσεις με το Καζακστάν, μια πολύ σημαντική χώρα της Κεντρικής Ασίας με πληθυσμό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια κατοίκους.

Η εξωτερική μας πολιτική στην πράξη αναβαθμίζει τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μεγάλη προσπάθεια στο εσωτερικό της χώρας για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μας. Μια ενίσχυση που μας επιτρέπει να ασκούμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύουμε σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.