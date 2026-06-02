Σημαντική μείωση κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο του 2026, κυρίως λόγω της δραστικής συρρίκνωσης των αφίξεων από το Ισραήλ, μία από τις σημαντικότερες αγορές για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν τον Μάρτιο στα €85,6 εκατ., καταγράφοντας πτώση 33,8% σε σύγκριση με τα €129,4 εκατ. του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Σε επίπεδο πρώτου τριμήνου, τα συνολικά τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €245,5 εκατ., έναντι €278,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 11,8%.

Η υποχώρηση των εσόδων συνδέεται τόσο με τη μείωση των αφίξεων όσο και με τη χαμηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη. Τον Μάρτιο, οι αφίξεις τουριστών περιορίστηκαν στις 139.198 από 200.736 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ η μέση κατά κεφαλή δαπάνη μειώθηκε κατά 4,6%, στα €615,27 από €644,65.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επίδραση της ισραηλινής αγοράς. Οι αφίξεις από το Ισραήλ υποχώρησαν στις μόλις 1.537 τον Μάρτιο του 2026, από 28.353 έναν χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για αγορά με παραδοσιακά υψηλή ημερήσια δαπάνη, καθώς τον Μάρτιο του 2025 οι Ισραηλινοί επισκέπτες δαπανούσαν κατά μέσο όρο €194,69 ημερησίως, το υψηλότερο ποσό μεταξύ των βασικών αγορών της Κύπρου.

Παρά τη μείωση, το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε τη θέση της μεγαλύτερης τουριστικής αγοράς, με 45.763 αφίξεις έναντι 61.545 τον Μάρτιο του 2025. Οι Βρετανοί τουρίστες αντιπροσώπευσαν το 32,9% των συνολικών αφίξεων, δαπανώντας κατά μέσο όρο €69,01 ημερησίως, ενώ η μέση κατά κεφαλή δαπάνη τους διαμορφώθηκε στα €669,43.

Η Πολωνία αναδείχθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά, με μερίδιο 12,6% των αφίξεων. Οι Πολωνοί τουρίστες ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,99 ημερησίως, ενώ η κατά κεφαλή δαπάνη τους ανήλθε σε €401,76.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γερμανία, με ποσοστό 10,8% των συνολικών αφίξεων. Οι Γερμανοί επισκέπτες κατέγραψαν μέση κατά κεφαλή δαπάνη €724,25 και ημερήσια δαπάνη €77,88.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκε επίθεση με drone στη βρετανική αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και ταξιδιωτικές οδηγίες από διάφορα κράτη.