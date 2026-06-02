Ρυθμό ανάπτυξης 3,0% κατέγραψε η κυπριακή οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε πραγματικούς όρους, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες ημέρες, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Η επίδοση της οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, των μεταφορών, του τουρισμού και της εστίασης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Με βάση την προσέγγιση της παραγωγής, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε ο τομέας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, με ρυθμό 5,4%. Ακολούθησαν οι κατασκευές με 4,9% και ο ευρύτερος τομέας εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης με 4,4%.

Οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ η διαχείριση ακίνητης περιουσίας ενισχύθηκε κατά 2,1%.

Από την πλευρά της δαπάνης, η ιδιωτική κατανάλωση συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι δαπάνες των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ η καταναλωτική δαπάνη της γενικής κυβέρνησης ενισχύθηκε κατά 4,6%.

Συνολικά, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,9%.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 10,5%, φθάνοντας τα €8,68 δισ. σε πραγματικούς όρους. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,4%, στα €8,18 δισ., αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του εξωτερικού τομέα.

Αντίθετα, οι επενδύσεις παρουσίασαν πιο συγκρατημένη εικόνα. Ο ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση, ωστόσο κατέγραψε σημαντική τριμηνιαία μείωση 5,2%.

Εξαιρουμένων των πλοίων και αεροσκαφών, οι επενδύσεις σημείωσαν ετήσια πτώση 2,3%, εξέλιξη που παραπέμπει σε επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας.