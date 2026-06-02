Οι γεωργοί της ανατολικής Πάφου προγραμματίζουν το πρωί ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις ποσότητες νερού που λαμβάνουν για τις καλλιέργειες τους και τις οποίες θεωρούν πολύ μειωμένες σε σχέση με την σημερινή κατάσταση του υδατικού και τις ποσότητες που λάμβαναν πέρυσι.

Οι γεωργοί της ανατολικής περιοχής προγραμματίζουν να συγκεντρωθούν στη συμβολή του παλιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού με τον δρόμο του αεροδρομίου στις 10:00πμ όπου θα διαδηλώσουν παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα γεωργικά τους μηχανήματα.

Οι υποστηρίζουν ότι η πολιτική του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για διατήρηση στρατηγικών αποθεμάτων νερού στους υδατοφράκτες σε ορίζοντα τριετίας, επηρεάζει δυσμενώς τον αγροτικό κόσμο της επαρχίας Πάφου, τη στιγμή που η πολυομβρία δίνει τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερες ποσότητες νερού για τις καλλιέργειες τους.

Στο πλευρό των γεωργών της ανατολικής Πάφου θα ταχθούν σήμερα και οι αγροτικές οργανώσεις. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη εκδήλωση διαμαρτυρίας είχαν προγραμματίσει πριν δύο εβδομάδες, ωστόσο τελικά αναστάληκε μετά από παρέμβαση της Υπουργού Γεωργίας.

Παρεμβαίνοντας στο θέμα, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης εκτίμησε ότι η Υπυργός Γεωργίας θα παρέμβει προς βοήθεια των γεωργών. Την αίσθηση αυτή αποκόμισα, τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης, από τις συχνές επαφές που έχουμε μαζί της το διάστημα αυτό. Πλέον η κ. Παναγιώτου έχει ενώπιον της τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά στο υδατικό ισοζύγιο της Πάφου που της δώσαμε πριν λίγες μέρες και εκτιμώ ότι θα λάβει άμεσα απόφαση θετική για τους γεωργούς.