Στη Μητρόπολη Πάφου ξεναγήθηκε χθες (1/6) ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο στη ώστε να έχει καλύτερη εικόνα για το πού θα διαμένει και ποιο θα είναι το κέντρο επιχειρήσεων της μητροπολιτικής περιφέρειας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, o νέος Μητροπολίτης συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο είχε τις πρώτες του επαφές με μελλοντικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για τα κατατόπια στα οποία έζησε και έδρασε και ο ίδιος από το 2006 όταν εξελέγη Μητροπολίτης Πάφου διαδεχόμενος τον τότε Μητροπολίτη και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β’.

Βεβαίως, ο Μακαριότατος γνωρίζει την Πάφο και από το γεγονός ότι το 1996, είχε εκλεγεί Χωρεπίσκοπος Αρσινόης. Όπως είναι γνωστό, στις 24 Δεκεμβρίου 2022 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διαδεχόμενος τον μακαριστό Χρυσόστομο Β’.

Ο Μακαριότατος ζήτησε από παλιούς συνεργάτες του να στηρίξουν το νέο Μητροπολίτη και να παράσχουν σε αυτόν οποιαδήποτε βοήθεια ήθελε ζητήσει.

Συναφείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μακαριότατος συνέστησε στον Μητροπολίτη Γρηγόριο να είναι πάντοτε ανοικτός στους πιστούς και να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς της Πάφου.

Αυτό που εκκρεμεί είναι η αποχώρηση του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού από τη Μητρόπολη Πάφου για την οποία διαφαίνεται να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα γίνει με ομαλό τρόπο. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Τυχικός διαμένει σε διαμέρισμα της Μητροπόλεως Πάφου.