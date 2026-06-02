Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του εμπρησμού πρακτορείου στοιχημάτων στη Γερμασόγεια που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, καθώς ένας εκ των δύο υπόπτων φέρεται να ομολόγησε τη συμμετοχή του και να κατονόμασε το πρόσωπο που τους έδωσε τις οδηγίες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο γεγονός ότι και ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πρακτορείου είχε εκφράσει υποψίες εναντίον προσώπου, επικαλούμενος χρόνιες διαφορές μαζί του.

Ο 20χρονος ύποπτος παράλληλα, περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο δράσης τους και τη διαδρομή που ακολούθησαν, ενώ ανέφερε ότι όλες οι ενέργειές τους έγιναν κατ’ υπόδειξη τρίτου προσώπου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Αστυνομίας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πρακτορείου εξέφρασε υποψίες εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, με το οποίο, όπως ανέφερε, διατηρεί χρόνιες διαφορές.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών. Το αίτημα της Αστυνομίας έγινε αποδεκτό και το Δικαστήριο διέταξε την κράτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο 20χρονους από τη Συρία, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για τον εμπρησμό πρακτορείου στοιχημάτων στη Γερμασόγεια, που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις της Αστυνομίας, όχημα σταμάτησε έξω από το πρακτορείο και από αυτό αποβιβάστηκε ο συνοδηγός, ο οποίος κρατούσε μία πέτρα και ένα μπιτόνι. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε πεζός προς το υποστατικό και, αφού έριξε την πέτρα στη γυάλινη προθήκη, έθεσε φωτιά, με αποτέλεσμα να θρυμματιστεί. Ακολούθως επέστρεψε στο όχημα και μαζί με τον οδηγό εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Σύμφωνα με τον 40χρονο ιδιοκτήτη, η ζημιά που προκλήθηκε ανέρχεται σε περίπου 2.000 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη. Ο ίδιος εξέφρασε υποψίες εναντίον προσώπου με το οποίο διατηρεί χρόνιες διαφορές.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, ο οποίος στο παρελθόν παρείχε πληροφορίες που επαληθεύτηκαν. Σύμφωνα με την πληροφορία, στον εμπρησμό εμπλέκονται οι δύο ύποπτοι, οι οποίοι επέβαιναν σε όχημα μάρκας Chevrolet Captiva, λευκού χρώματος, το οποίο παρουσίαζε μειωμένη ένταση φωτισμού στο αριστερό μπροστινό φανάρι.

Όπως αναφέρθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν ο πρώτος ύποπτος και συνοδηγός ο δεύτερος.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, το όχημα αναχώρησε από τη Λευκωσία γύρω στις 21:30 της 31ης Μαΐου με προορισμό τη Λεμεσό και επέστρεψε τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου, μετά τη διάπραξη του εμπρησμού. Ακολούθως οι ύποπτοι εισήλθαν σε κατοικία στην περιοχή Λακατάμιας.

Από την ανάλυση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης προέκυψε ότι τα ρούχα και τα υποδήματα που φορούσε ο δράστης του εμπρησμού είναι όμοια με εκείνα που φορούσε ένα από τα δύο πρόσωπα που καταγράφηκαν να εισέρχονται στην εν λόγω κατοικία.

Την 1η Ιουνίου 2026 και ώρα 13:40, το συγκεκριμένο όχημα εντοπίστηκε και ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία, έπειτα από διακριτική παρακολούθηση. Διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν ο πρώτος ύποπτος και συνοδηγός ο δεύτερος.

Το όχημα μεταφέρθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας μαζί με τους επιβαίνοντες για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά την προφορική τους ανάκριση, οι ύποπτοι παραδέχθηκαν ότι βρίσκονταν στη Λεμεσό στις 31 Μαΐου.

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος ύποπτος φορούσε μαύρα αθλητικά παπούτσια μάρκας Adidas με λευκή σόλα, τα οποία φαίνεται να ομοιάζουν πλήρως με εκείνα που καταγράφηκαν από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Τα υποδήματα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Με βάση τα στοιχεία, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο υπόπτων, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν την 1η Ιουνίου 2026.

Σε έρευνα που ακολούθησε, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκαν στο όχημα και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια διάφορα είδη ένδυσης που ομοιάζουν με εκείνα που φορούσαν οι δράστες, κουκούλες, χρησιμοποιημένα γάντια μίας χρήσης, πώμα πλαστικού δοχείου και άλλα αντικείμενα, τα οποία αναμένεται να υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις.

Ως τεκμήρια παραλήφθηκαν επίσης τα χαλάκια του οδηγού και του συνοδηγού, καθώς από αυτά αναδυόταν οσμή εύφλεκτης ύλης.

Ο δεύτερος ύποπτος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς, ενώ αναμένεται να ληφθεί γραπτή ανακριτική κατάθεση από αυτόν.

Αντίθετα, ο πρώτος ύποπτος, σε ανακριτική κατάθεση που έδωσε με τη βοήθεια διερμηνέα, παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων, κατονομάζοντας ως συνεργό του τον δεύτερο ύποπτο. Παράλληλα, περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο δράσης τους και ανέφερε ότι ενεργούσαν κατ’ εντολή τρίτου προσώπου, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Αστυνομίας.

Για την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης αναμένεται να ληφθούν ακόμη 42 καταθέσεις, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.