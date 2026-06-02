Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας φέρεται να έχει οχυρωθεί σε ένα μπαρ με όπλο.

Σύμφωνα με την Bild, τμήματα του κέντρου της πόλης είναι επί του παρόντος αποκλεισμένα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση διεξάγεται στην οδό Pannkokenstraat. Βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί με υποπολυβόλα, κράνη και ασπίδες έχουν αποκλείσει σε μεγάλη έκταση την περιοχή γύρω από την Schlossplatz και την Schiffbrückenplatz.

Η αστυνομία αρχικά υποθέτησε ότι επρόκειτο για ασαφή κατάσταση απειλής. Σύμφωνα με μια κλήση έκτακτης ανάγκης, έγινε λόγος για τουλάχιστον ένα πυροβόλο όπλο. Επιτόπου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να διασαφηνίσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, αρκετά άτομα από το μπαρ βρίσκονται υπό αστυνομική κράτηση. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί ομάδες διάσωσης. Οι περαστικοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα.

Η αστυνομία αναζητεί πυροβόλο όπλο

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες. Ωστόσο, πολλές ομάδες διάσωσης βρίσκονται επί τόπου. Προς το παρόν δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα έχουν επηρεαστεί από το περιστατικό.

Επίσης, δεν είναι ακόμη γνωστό αν πράγματι βρέθηκε πυροβόλο όπλο και αν η επέμβαση προηγήθηκε κάποιας διαμάχης στο μπαρ.

Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία εξακολουθεί να ασφαλίζει την περιοχή και να διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

