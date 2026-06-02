Αυξήσεις σε σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης κατέγραψε το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαΐου ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να φτάνουν έως και το 9,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, οι σημαντικότερες αυξήσεις εντοπίστηκαν σε κατηγορίες όπως σάλτσες και dressings, αυγά, σαπούνια, τυριά, γιαούρτι, χαρτομάντηλα και είδη προσωπικής υγιεινής.

Συνολικά, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν 165 διαφοροποιήσεις τιμών σε προϊόντα που εμπίπτουν σε 34 κατηγορίες.

Ενδεικτικά, η τιμή συσκευασίας μαγιονέζας αυξήθηκε κατά 34 σεντ από τη μία ημέρα στην άλλη, καταγράφοντας άνοδο 9,8%. Αντίστοιχα, η τιμή 12άδας αυγών αυξήθηκε κατά 29 σεντ, δηλαδή κατά 7,4%.

Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτη τιμή καταγράφηκε σε βρεφικό γάλα, με άνοδο 45 σεντ. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή αντιστοιχούσε σε ποσοστιαία αύξηση 2,5%.

Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν και 133 διαφοροποιήσεις τιμών με μειώσεις, με το μέσο ποσοστό μείωσης να ανέρχεται στο 9,4%, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο.

Η έρευνα βασίστηκε στις τιμές που καταγράφονται στο e-kalathi του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και στις τιμές της δωρεάν ιδιωτικής εφαρμογής smart kalathi. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν τη σύγκριση της μέσης τιμής κάθε προϊόντος με τη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος την προηγούμενη ημέρα.

Ο Σύνδεσμος σημείωσε ότι παρατηρήθηκαν προϊόντα των οποίων η τιμή αυξήθηκε και, έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα, μειώθηκε, τονίζοντας ότι οι λόγοι αυτών των μεταβολών θα πρέπει να διερευνηθούν.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί σε κάποια προϊόντα οι τιμές αυξάνονται και σε άλλα μειώνονται. Οι γενικές συνθήκες της αγοράς δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ των προϊόντων που οι τιμές τους αυξήθηκαν και στα άλλα που οι τιμές τους μειώθηκαν», ανέφερε ο Σύνδεσμος, επισημαίνοντας την ανάγκη για σε βάθος έρευνα ως προς τα αίτια των αυξήσεων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη διαμόρφωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και να δημοσιοποιεί με διαφάνεια τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά του.

ΚΥΠΕ