Τον τερματισμό της διερεύνησης καταγγελίας εναντίον τριών υποστατικών αποφάσισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εξηγώντας ότι από την προκαταρκτική εξέταση που διεξήγαγε, η ανώνυμη καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της. Ως εκ τούτου, η καταγγελία αρχειοθετείται.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η “Αρχή”) προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθεί το πρόσωπο που υπέβαλε την πιο κάτω Ανώνυμη Καταγγελία, για την έκβασή της: