Τον τερματισμό της διερεύνησης καταγγελίας εναντίον τριών υποστατικών αποφάσισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, εξηγώντας ότι από την προκαταρκτική εξέταση που διεξήγαγε, η ανώνυμη καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της. Ως εκ τούτου, η καταγγελία αρχειοθετείται.
Αυτούσια η ανακοίνωση
Τηρουμένης της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (η “Αρχή”) προβαίνει στην παρούσα Ανακοίνωση με σκοπό να ενημερωθεί το πρόσωπο που υπέβαλε την πιο κάτω Ανώνυμη Καταγγελία, για την έκβασή της:
- Η υποβληθείσα Ανώνυμη Καταγγελία προς την Αρχή αφορά ισχυρισμούς περί παράνομης λειτουργίας τριών υποστατικών εστίασης στην Επαρχία Πάφου, καθώς και περί μη εξασφάλισης των απαιτούμενων πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις τους. Επιπρόσθετα, η Καταγγελία περιλαμβάνει ισχυρισμούς για πιθανές παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, συγκεκριμένα αναφορικά με ενδεχόμενη μη καταβολή εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για μέρος του προσωπικού. Μέσω της καταγγελίας, ο Καταγγέλλων ζητά τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξακρίβωση των πιο πάνω ισχυρισμών και, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, τη λήψη των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία μέτρων.
- Επισημαίνεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα Άρθρα 6(2) και 7(1)(ιδ) του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς του 2022, Ν. 19(Ι)/2022 (ο «Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς, ως η ερμηνεία στο Άρθρο 2 του Νόμου για τις «πράξεις διαφθοράς».
- Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με βάση το Άρθρο 6 (2) του Νόμου, είναι δυνατόν να υποβάλλονται στην Αρχή καταγγελίες μόνο σε σχέση με πράξεις διαφθοράς προσώπων του ιδιωτικού τομέα στις οποίες εμπλέκονται άμεσα πρόσωπα του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και πράξεις διαφθοράς προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα.
- Τονίζεται ότι, δεν περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε ισχυρισμός στην εν λόγω Ανώνυμη Καταγγελία, από τον οποίο να προκύπτει ζήτημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας Ανακοίνωσης. Συγκεκριμένα, η Ανώνυμη Καταγγελία, στρέφεται αποκλειστικά κατά ιδιωτικών επιχειρήσεων, και ουδείς ισχυρισμός για πράξεις διαφθοράς με εμπλοκή προσώπων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- Με βάση τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, θεωρούμε ότι, από την προκαταρκτική εξέταση που διεξήγαγε η Αρχή, δυνάμει των Κανονισμών 14(2)(α) και 14(3) των Κανονισμών, η Ανώνυμη Καταγγελία δεν εμπίπτει εντός των αρμοδιοτήτων της Αρχής, και ως εκ τούτου, τερματίζεται η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησής της, και η Ανώνυμη Καταγγελία αρχειοθετείται.
- Για την εξέταση των ζητημάτων που εγείρονται στην Καταγγελία, ο Καταγγέλλων δύναται να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές αρχές.