Σε δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό MiCA (Markets in Crypto-Assets) προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων για πιθανές αναθεωρήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις αγορές κρυπτοστοιχείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις 19 Μαΐου, αποσκοπεί στην αποτίμηση των πρώτων εμπειριών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 και στην αξιολόγηση του κατά πόσο το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει επαρκές υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η Κομισιόν εξετάζει τόσο τη λειτουργικότητα του κανονισμού όσο και πιθανές ανάγκες προσαρμογής, με βάση τις τάσεις της αγοράς και τις διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις.

Αξιολόγηση εφαρμογής και νέα έκθεση έως το 2027

Ο κανονισμός MiCA προβλέπει ότι έως τις 30 Ιουνίου 2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση εφαρμογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έπειτα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και την ESMA.

Η έκθεση αυτή μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστή αναφορά για τις εξελίξεις στον τομέα των κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που δεν είχαν ενταχθεί αρχικά στο πεδίο εφαρμογής του MiCA.

Εστίαση σε ανταγωνιστικότητα και μείωση γραφειοκρατίας

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επιδιώκοντας παράλληλα τον εντοπισμό και περιορισμό πιθανών διοικητικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του κανονισμού.

Η ρυθμιστική προσέγγιση παραμένει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τεχνολογικά ουδέτερη, με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας επιλογών στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Πεδία επανεξέτασης του πλαισίου MiCA

Η διαβούλευση καλύπτει σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων:

οι όροι προσφοράς και διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων

οι απαιτήσεις για asset-referenced tokens και e-money tokens

και το πλαίσιο για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

ζητήματα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi)

staking, δανεισμός και δανειοληψία

τα NFTs και άλλα on-chain περιουσιακά στοιχεία

Στόχος είναι η ενίσχυση της νομικής βεβαιότητας και η καλύτερη προσαρμογή του πλαισίου στις νέες τεχνολογικές και επενδυτικές πρακτικές.

Ευρύ φάσμα συμμετεχόντων

Η διαβούλευση απευθύνεται σε φορείς της αγοράς κρυπτοστοιχείων, παρόχους υπηρεσιών και εκδότες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε δημόσιες αρχές όπως εποπτικές αρχές, κεντρικές τράπεζες και υπουργεία Οικονομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά έως τις 31 Αυγούστου 2026.