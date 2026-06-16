Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αύξησαν σημαντικά τα αποθέματά τους σε χρυσό, συσσωρεύοντας κατά μέσο όρο περίπου 1.000 τόνους την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Η τάση αυτή συνιστά έντονη επιτάχυνση σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, όταν οι ετήσιες αγορές χρυσού κινούνταν κατά μέσο όρο στους 500 τόνους, γεγονός που αποδίδεται στη μεταβλητότητα των αγορών και στις πιέσεις στο διεθνές νομισματικό σύστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (CBGR 2026), η οποία διεξήχθη μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου, η πλειονότητα των κεντρικών τραπεζών παραμένει θετική για την πορεία του χρυσού, με το 89% να εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται τους επόμενους 12 μήνες.

Η έρευνα καταγράφει ότι η ενίσχυση των αποθεμάτων συνδέεται κυρίως με τον ρόλο του χρυσού ως αντιστάθμιση πληθωρισμού, εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου και μέσο προστασίας από γεωπολιτικούς κινδύνους.

Παράλληλα, ρεκόρ 45% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αναμένει αύξηση των ίδιων των αποθεμάτων του, ενώ μόνο 1% προβλέπει μείωση, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη στροφή προς το πολύτιμο μέταλλο.

Μείωση εξάρτησης από το δολάριο

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 74% των κεντρικών τραπεζών εκτιμά πως τα αποθέματα σε δολάριο ΗΠΑ θα μειωθούν μεσοπρόθεσμα, αντανακλώντας τάσεις αναδιάρθρωσης των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Αντίθετα, τα μερίδια άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και το γουάν αναμένεται να παραμείνουν σταθερά, ενώ ο χρυσός εμφανίζεται ως ο βασικός ωφελημένος αυτής της μετατόπισης.

Πού αποθηκεύεται ο χρυσός

Η Τράπεζα της Αγγλίας παραμένει η πιο δημοφιλής τοποθεσία αποθήκευσης χρυσού με 57%, ενώ ακολουθεί η εγχώρια αποθήκευση με 49% και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών με 16%.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας καταγράφει πτώση στην προτίμηση των κεντρικών τραπεζών, υποχωρώντας στο 6% από 12% το προηγούμενο έτος, καθώς ενισχύεται η τάση διαφοροποίησης των τοποθεσιών φύλαξης.

Η ίδια έρευνα δείχνει επίσης αύξηση της τάσης επαναπατρισμού αποθεμάτων, με 9% των τραπεζών να αυξάνουν την εγχώρια αποθήκευση και 10% να διαφοροποιούν τις διεθνείς τοποθεσίες τους μέσα στο τελευταίο έτος.

ΚΥΠΕ