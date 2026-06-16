Το ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ πλήρους διερεύνησης των πιθανών αδικημάτων που αναφέρει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», με σεβασμό ωστόσο στο τεκμήριο της αθωότητας.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς κάνει λόγο για πιθανά αδικήματα.

Θέση του ΔΗΣΥ είναι πως αυτά πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, όπως είναι και η σύσταση της Αρχής.

Άλλωστε αυτό αποτελεί τη σαφέστατη στάση μας για συντεταγμένη διερεύνηση κάθε καταγγελίας, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις αρχές: Διαφάνεια Παντού, Έλεγχος σε Όλα και Μηδενική Ανοχή σε οτιδήποτε μεμπτό. ‎