Το «κορίτσι του Μουντιάλ», Ιβάνα Κνολ, βρέθηκε και πάλι στις κερκίδες για το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας της, αυτή τη φορά στο Ντάλας για την πρεμιέρα της Κροατίας. Φορώντας αποκαλυπτικό σύνολο στα χρώματα της χρβάτσκα, «ζέστανε» τους συμπατριώτες της πριν τον αγώνα και σχολίασε ζωντανά την ήττα με 4-2 από την Αγγλία.

«Επιστρέψαμε, είναι η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο» έγραψε η Κνολ σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram φορώντας ένα καυτό σορτσάκι και έναν αποκαλυπτικό κορσέ που τόνιζε το μπούστο της – φυσικά στα χρώματα της Κροατίας.

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Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, η πανέμορφη Κροάτισσα ανέλαβε να «ζεστάνει» τους συμπατριώτες της που βρέθηκαν στο Ντάλας για να δουν την πρεμιέρα της «χρβάτσκα» στο Μουντιάλ 2026.

Η ίδια, δε, έζησε με πάθος όσα συνέβησαν στον αγώνα σχολιάζοντας σε πραγματικό χρόνο τα τεκταινόμενα στο χορτάρι και πανηγυρίζοντας τα γκολ της Κροατίας.

Παρά την ήττα με 4-2 από την Αγγλία, η Κνολ επαίνεσε τους Κροάτες διεθνείς και έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια: «Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία idemo»

protothema.gr