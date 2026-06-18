ΗΝΩΜΕΝΕΣ Πολιτείες και Ιράν ετοιμάζονται να υπογράψουν, αύριο Παρασκευή, στη Γενεύη, συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Κι αυτό μετά από τρείς μήνες πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και εύθραυστων εκεχειριών, επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Πρόκειται για μια ενδιάμεση συμφωνία για κατάπαυση του πυρός για εξήντα ακόμη ημέρες.

ΕΙΝΑΙ λογικό να υπάρχουν επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα αυτής της συμφωνίας. Από τη στιγμή που φαίνεται να υπάρχουν ενστάσεις και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης. Θα επηρεάσει, ασφαλώς, τη συμφωνία, εάν το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο πόλεμος δεν ευνόησε κανένα και το κόστος από τη συνέχιση του προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις παγκοσμίως.

ΑΥΤΗ τη φορά ελπίζουμε να πετύχει, να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και να επικρατήσει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Οι όποιες διαφωνίες, αντιπαραθέσεις, όσο σκληρές να είναι μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα από διάλογο και συνεννόηση. Διαπιστώνεται συγκρατημένη αισιοδοξία από τους εμπλεκόμενους. Κι αυτό επειδή υπήρξαν και στο παρελθόν συνεννοήσεις, που δεν άντεξαν στο χρόνο. Οι προηγούμενες συμφωνίες εκεχειρίας ήταν μικρής διάρκειας.

ΑΠΟ την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, θα επωφεληθούν όλοι. Και οι εμπλεκόμενοι στον πόλεμο αυτό αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, που αν και δεν είχαν καμία σχέση με τη σύγκρουση αυτή είχαν κόστος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ότι επιτεύχθηκε συμφωνία τερματισμού του πολέμου, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προκάλεσε ικανοποίηση καθώς η συνέχισή του θα οδηγούσε την παγκόσμια οικονομία στα βράχια. Η ανακοίνωση αντιμετωπίστηκε με ανακούφιση στις διεθνείς αγορές και ώθησε προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου.

ΑΥΤΟΣ ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο. Επαναλαμβάνουμε πως, κανένας πόλεμος δεν αποτελεί λύση για κανένα πρόβλημα και διαφορά. Οι πόλεμοι, ακόμη και έχουν νικητές, είναι καταστροφικοί για όλους. Κανένας πόλεμος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, όταν υπάρχουν πολλά εργαλεία αντιμετώπισης των διαφορών. Εργαλεία, που θα χρησιμοποιηθούν τώρα, για συζήτηση και υλοποίηση της συμφωνίας.

ΣΤΟΝ πόλεμο αυτόν δεν υπήρξαν νικητές. Ηττημένοι, όμως, υπήρξαν. Κι αυτοί ήταν οι λαοί της περιοχής, η ειρήνη και η σταθερότητα.

ΟΙ πρωταγωνιστές αυτής της σύγκρουσης, αλλά κι αυτής της συμφωνίας, έχουν μια υποχρέωση: Να μην επιτρέψουν τη μη εφαρμογή της συμφωνίας. Να μην επιτρέψουν την επιστροφή στις συγκρούσεις.