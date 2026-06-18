Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών βρίσκεται γνωστός ραβίνος της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, καθώς μητέρα δύο παιδιών τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση, εκμετάλλευση και οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της.

Όπως αναφέρει η New York Post, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε, η Μίριαμ Μαλάχι, μετανάστρια από το Ισραήλ μητέρα δύο παιδιών, υποστηρίζει ότι ο ραβίνος Αβραάμ Άπελ εκμεταλλεύτηκε τη θέση ισχύος που κατείχε ως θρησκευτικός ηγέτης και μέντορας της κοινότητας του Λέικγουντ.

Την κακοποίησε σεξουαλικά και της έστελνε άσεμνες φωτογραφίες

Η ίδια αναφέρει ότι αρχικά απευθύνθηκε στον Άπελ για οικονομική βοήθεια προκειμένου να καλύψει έξοδα παιδικής φροντίδας σε μια περίοδο έντονων οικονομικών δυσκολιών. Όπως υποστηρίζει στην αγωγή της, η σχέση τους άλλαξε δραματικά το καλοκαίρι του 2022, όταν ο Άπελ φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι της.

Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης ισχυρισμοί ότι ο ραβίνος έστελνε μηνύματα με άσεμνο και σεξουαλικού περιεχομένου υλικό, καθώς και φωτογραφίες προσωπικού χαρακτήρα.

Άρχισε να την δυσφημεί όταν αποφάσισε να μιλήσει στις Αρχές

Η Μαλάχι υποστηρίζει ακόμη ότι, όταν αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης. Σύμφωνα με την αγωγή, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που την παρουσίαζε ως «κίνδυνο για την κοινότητα», ενώ φέρονται να διανεμήθηκαν και φυλλάδια με δυσφημιστικό περιεχόμενο στο σχολείο των παιδιών της.

Παράλληλα, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκε το ποσό των 50.000 δολαρίων προκειμένου να μην προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες, πρόταση που, όπως αναφέρει, απέρριψε.

ΚλείσιμοΑπό την πλευρά του, ο Αβραάμ Άπελ απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών ήταν αποκλειστικά επαγγελματική και κάνουν λόγο για ψευδείς και κατασκευασμένους ισχυρισμούς.

Ο συνήγορός του, Ίαν Γκόλντμαν, δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται η Μαλάχι είναι πλαστά και εντάσσονται, κατά τους ισχυρισμούς του πελάτη του, σε μια ευρύτερη προσπάθεια εκβιασμού και δυσφήμισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, στοιχεία που προέκυψαν από δικαστική κλήτευση προς την εταιρεία καταχώρισης ιστοσελίδων GoDaddy φέρονται να συνδέουν τον επίμαχο ιστότοπο με στοιχεία επικοινωνίας και πληρωμών που σχετίζονται με το περιβάλλον του Άπελ.

protothema.gr