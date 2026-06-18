Όσο περνούν οι μέρες, τόσο κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 22χρονου, Sahruar Ahmed Emon, φοιτητή από το Μπαγκλαντές τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από τις 12 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την καταγγελία στην Αστυνομία, άγνωστα πρόσωπα επικοινώνησαν με τον πατέρα του και ανέφεραν πως τον απήγαγαν και πως ζητούν λύτρα.

Ο νεαρός στις 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης έφυγε από το σπίτι στο οποίο διαμένει με άλλα πρόσωπα στην Ορόκλινη και είπε πως θα κατευθυνόταν σε εργοστάσιο στην περιοχή Κοφίνου, στο οποίο θα δούλευε για πρώτη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Αστυνομία εντόπισε το τελευταίο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου στην Κοφίνου, στην οποία έγιναν έρευνες χωρίς να εντοπιστεί. Εκτιμάται δε πως, επειδή δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο, ο νεαρός έφτασε στην περιοχή με λεωφορείο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι διαδρομές των λεωφορείων και αναζητούνται κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 22χρονος απέστειλε μήνυμα με συγκεκριμένη τοποθεσία σε φιλικό του πρόσωπο, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία. Ακολούθως, ο πατέρας του, που διαμένει στην Ελλάδα, έλαβε μήνυμα από το κινητό τηλέφωνο του γιου του, στο οποίο ζητούσε βοήθεια, ενώ στη συνέχεια άγνωστα πρόσωπα φέρονται να ζήτησαν λύτρα για την απελευθέρωσή του. Η Αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή των Ελληνικών Αρχών, ώστε να εντοπιστεί ο πατέρας του νεαρού. Η Αστυνομία παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.