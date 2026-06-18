ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, φτάνοντας σήμερα στις Βρυξέλλες, θα έχει αμέσως κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Όσον αφορά το Κυπριακό, αναμένεται να συζητήσουν πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει στη νέα προσπάθεια.

Η Άγκυρα έχει ήδη καταγράψει τα τρία αιτήματά της στα ευρωτουρκικά, τόσο απευθείας προς τους Θεσμούς της ΕΕ όσο και προς τα Ηνωμένα Έθνη. Η τουρκική πλευρά ζητά: (α) συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE, (β) θεωρήσεις διαβατηρίων για Τούρκους πολίτες και (γ) τελωνειακή σύνδεση.

Η τουρκική πλευρά άφησε σαφώς να διαφανεί ότι θέλει ικανοποίηση των αιτημάτων της εκ των προτέρων. Αντίθετα, η Λευκωσία θεωρεί πως τα αιτήματα αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αν η Άγκυρα δεν δείξει πρώτα τις προθέσεις της στο Κυπριακό. Ο προβληματισμός της Λευκωσίας είναι ότι μία εκ των προτέρων ικανοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων θα κάνει πιο δύσκολες τις κινήσεις της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Τη συμβολή της ΕΕ στην προσπάθεια αναβίωσης των συνομιλιών για το Κυπριακό βλέπει θετικά και ο ΟΗΕ- κάτι που συζήτησε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε όλες τις συναντήσεις που είχε στην Κύπρο, την Τουρκία και την Ελλάδα. Χθες, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συζήτησε τις εξελίξεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Αποτίμηση του έργου της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του τελευταίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει πως «η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκτά ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας Προεδρίας που άσκησε η Κυπριακή Δημοκρατία με σοβαρότητα, αξιοπιστία και σαφή στρατηγική στόχευση, επιφέροντας σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους φακέλους και καταγράφοντας συγκεκριμένα παραδοτέα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της».

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί, μεταξύ άλλων, σε ανασκόπηση του έργου της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι θα κάνει ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες

Σήμερα το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Αντόνιο Κόστα. Στη συνέχεια, θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης «Cyprus Insula», την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με θέμα την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της Κοινής Διακήρυξης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, Πολιτισμός για την Ευρώπη», μαζί με τις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί, από κοινού με τις δύο Προέδρους, σε επισκόπηση της προόδου επί των νομοθετικών προτεραιοτήτων για το 2026, καθώς και του Οδικού Χάρτη «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά», που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο στην Κύπρο.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό του έργου της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σειρά ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, καθώς και τα απτά αποτελέσματα που καταγράφονται μέσα από τη συνεπή και αποτελεσματική άσκηση της Προεδρίας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία και θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας των ηγετών των κρατών-μελών, με θέμα την Ανταγωνιστικότητα.

Την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθήσει σε συνάντηση ομοφρονούντων ηγετών για το Μεταναστευτικό. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας των ηγετών, με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απασχολήσουν επίσης ζητήματα Άμυνας, καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, μετανάστευσης και άλλα θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πριν από την αναχώρησή του από τις Βρυξέλλες, αύριο Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.