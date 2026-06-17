Δύο ταλαντούχοι μικροί καλλιτέχνες από την Κύπρο πέτυχαν μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς συγκαταλέγονται ανάμεσα στους νικητές του παιδικού διαγωνισμού τέχνης “Be There With Hyundai”, μιας πρωτοβουλίας που διοργανώθηκε από τη Hyundai σε συνεργασία με τη FIFA ενόψει του FIFA World Cup 2026™.

Ο διαγωνισμός κάλεσε παιδιά από όλο τον κόσμο να εκφράσουν μέσα από την τέχνη την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο και το όραμά τους για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Χιλιάδες συμμετοχές υποβλήθηκαν από διάφορες χώρες, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τον ενθουσιασμό των νεαρών φιλάθλων. Ανάμεσα στους νικητές ξεχώρισαν δύο παιδιά από την Κύπρο, των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν για την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητά τους. Οι δημιουργίες τους κοσμούν τα επίσημα λεωφορεία των εθνικών ομάδων κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026™, ενώ οι ίδιοι ζούν από κοντά τη μαγεία του FIFA World Cup 2026™, μετατρέποντας ένα παιδικό όνειρο σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.

Το πρόγραμμα “Be There With Hyundai” αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hyundai να φέρνει τους νέους φιλάθλους πιο κοντά στο πνεύμα του FIFA World Cup, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεπερνούν σύνορα και πολιτισμούς. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, παιδιά από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες ενώνονται μέσω της κοινής τους αγάπης για το ποδόσφαιρο, τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση.

Την εκστρατεία υποστηρίζει επίσης ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Hyundai, Sonny, ο οποίος εμπνέει τη νέα γενιά φιλάθλων να συμμετέχει ενεργά στον ενθουσιασμό και τις αξίες του FIFA World Cup 2026™.

Ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Brand Manager της Hyundai Κύπρου, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που δύο παιδιά από την Κύπρο διακρίθηκαν σε μια τόσο σημαντική διεθνή πρωτοβουλία. Η επιτυχία τους αποδεικνύει ότι η δημιουργικότητα και το ταλέντο δεν γνωρίζουν σύνορα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που η Hyundai δίνει την ευκαιρία στους νέους να ζήσουν τέτοιες μοναδικές εμπειρίες.”