Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 80.000 έξυπνων υδρομετρητών, καλύπτοντας πλέον περισσότερο από το 50% των υδρομετρητών που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά του.

Το έργο εντάσσεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ύδρευσης στην επαρχία Λεμεσού και, σύμφωνα με τον Οργανισμό, δημιουργεί τις υποδομές για πιο αποτελεσματική παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία του νερού.

Η εγκατάσταση των νέων υδρομετρητών επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών διαρροών και ασυνήθιστων καταναλώσεων, ενώ ενισχύει τη δυνατότητα ταχύτερης ανταπόκρισης σε προβλήματα και βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, το νέο σύστημα προσφέρει αξιόπιστα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και στην ενίσχυση της εξοικονόμησης νερού.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού αναφέρει ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία ενός πολύτιμου φυσικού πόρου, αλλά και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με την ολοκλήρωση του έργου έξυπνης υδρομέτρησης, ο Οργανισμός κάνει, όπως σημειώνεται, ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο αποδοτικό, βιώσιμο και ψηφιακό σύστημα διαχείρισης του νερού στην επαρχία Λεμεσού.

Το έργο δημιουργεί επίσης προοπτικές για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την πιο αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού τονίζει ότι «κάθε σταγόνα μετρά», επισημαίνοντας πως η χρήση τεχνολογιών αιχμής καθιστά πλέον δυνατή την καλύτερη διαχείριση του νερού και τη μείωση των απωλειών.