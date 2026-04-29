Πέραν των 200.000 υδρομετρητών λειτουργούν στην επαρχία Λευκωσίας και από αυτούς στην παρούσα φάση θα αντικατασταθούν οι 72,000. Η αντικατάσταση εμπίπτει στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης, την οποία υπέγραψε ο ΕΟΑ Λευκωσίας με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA).

Όπως έγραψε ήδη το philenews, οι μετρητές θα συνδεθούν με έξυπνη εφαρμογή, η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί και σε κινητά τηλέφωνα και να ενημερώνει τους καταναλωτές/χρήστες για τυχόν αυξημένη κατανάλωση νερού.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, «ήδη έχουν τοποθετηθεί πιλοτικά 3.000 έξυπνα υδρόμετρα εντός των τειχών της Λευκωσίας, επιβεβαιώνοντας τα σημαντικά οφέλη της νέας τεχνολογίας στην πράξη».

Όπως εξήγησε, η επιτυχία στην ψηφιακή μέτρηση, στην εντός των τειχών πόλη, αγγίζει το 99%.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, αρχές Αυγούστου αναμένεται η παραλαβή της πρώτης παρτίδας 9.000 έξυπνων υδρομέτρων από την Cyta, στο πλαίσιο της συνολικής προμήθειας των 72.000 συσκευών. Η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει σε οκτώ διαδοχικές παρτίδες των 9.000 υδρομέτρων, με ρυθμό μία παρτίδα ανά τρίμηνο, ενώ η τοποθέτησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει από τις περιοχές Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Μακεδονίτισσας, μέρους του Στροβόλου, της παλαιάς Λευκωσίας, των Λατσιών, του Γερίου, Τσερίου, της Ανθούπολης, των Εργατών, Λακατάμειας και του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, το έργο αντικατάστασης των συμβατικών υδρομέτρων με έξυπνες συσκευές μέτρησης νερού εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία «ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027».

Εξήγησε επίσης, πως τα έξυπνα υδρόμετρα θα παρέχουν τη δυνατότητα καθημερινής, εξ αποστάσεως καταγραφής της κατανάλωσης νερού στα υποστατικά, σε αντίθεση με τη σημερινή πρακτική, όπου η καταγραφή πραγματοποιείται με φυσική παρουσία ανά δύο μήνες. Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, τα υδρόμετρα θα συνδεθούν με έξυπνη εφαρμογή, η οποία θα μπορεί να εγκατασταθεί και σε κινητά τηλέφωνα.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, η λειτουργία αυτή θα επιτρέπει την άμεση και σε καθημερινή βάση παρακολούθηση της χρήσης νερού σε όλα τα υποστατικά της Επαρχίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των απωλειών, καθώς θα καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός διαρροών. Παράλληλα, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ορθολογικής χρήσης του νερού και θα βοηθήσει στην αλλαγή της κουλτούρας εξοικονόμησης από τους πολίτες.

Ο κ. Γιωρκάτζης ανέφερε επίσης πως το έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ολιστική αντικατάσταση των συμβατικών υδρομέτρων στην Επαρχία Λευκωσίας και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του τρόπου καταγραφής της ύδρευσης που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΑ Λευκωσίας.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών ΕΟΑ Λευκωσίας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι εξετάστηκε η συμβατότητα του διαγωνισμού με τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθότι το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία Θάλεια 21-27. Ένας από τους παράγοντες που εξετάστηκε ήταν και η κατακύρωση του διαγωνισμού στον φθηνότερο εντός προδιαγραφών προσφοροδότη.

Είπε επίσης, πως η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και κατακύρωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη εργασία, αφού ο διαγωνισμός περιείχε και ποιοτικά χαρακτηριστικά επί του υδρομέτρου.

«Η κατακύρωση του διαγωνισμού και η έκδοση πιστοποιητικού συμβατότητας αποτελούν την αρχή της υλοποίησης αυτού του πολύ σημαντικού έργου που σκοπό έχει να προστεθεί ακόμη ένα μεγάλο βήμα προς την ψηφιακή μετάβαση λειτουργίας και εξυπηρέτησης του ΕΟΑ Λευκωσίας», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου.