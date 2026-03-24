Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης φαίνεται να περιέρχεται η επαρχία Λευκωσίας όσον αφορά την επάρκεια πόσιμου νερού, με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας.

Σε μια δραματική τοποθέτηση, ο κ. Γιωρκάτζης κατέστησε σαφές ότι το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης λειτουργεί στα όριά του, προειδοποιώντας για σοβαρά προβλήματα και ταλαιπωρία των καταναλωτών, παρόμοια με τα περιστατικά του περασμένου Αυγούστου, εάν δεν υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση.

Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λακατάμιας (συμπεριλαμβανομένων της Ανθούπολης, της Δευτεράς, της Ανάγυιας και των Εργατών) περιγράφεται ως οριακή.

Σύμφωνα με τον κ. Γιωρκάτζη, οι υποδομές του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μπορούν να παρέχουν έως 12.000 κ.μ. ημερησίως.

Σήμερα, είπε, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η κατανάλωση αγγίζει ήδη αυτό το ταβάνι.

«Οποιαδήποτε αστοχία ή έκτακτο περιστατικό μπορεί να τινάξει το σύστημα στον αέρα», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη επιδεινώνει το πρόβλημα. Είναι ενδεικτικό ότι οι συνδέσεις στις δεξαμενές Γλυφού αυξήθηκαν κατά 1.004 μέσα σε δύο χρόνια, με τον ρυθμό αύξησης να υπολογίζεται στο 5-7% ετησίως.

Ακόμη πιο ζοφερή είναι η εικόνα για τη Δυτική Λευκωσία. Κοινότητες όπως η Κοκκινοτριμιθιά, το Παλαιομέτοχο, το Μάμμαρι και το Μένοικο εξυπηρετούνται από πρόχειρες λύσεις, με επιφανειακούς αγωγούς και αντίστροφη ροή παλαιών δικτύων.

Την ίδια ώρα, περιοχές όπως η Δένεια, το Ακάκι, η Περιστερώνα, ο Αστρομερίτης, ο Κουτραφάς, η Βυζακιά και το Ποτάμι παραμένουν πλήρως αποκομμένες από τα κυβερνητικά υδατικά έργα. Βασίζονται αποκλειστικά σε γεωτρήσεις, οι οποίες λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας σιγά-σιγά στερεύουν. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ ζητά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων και αγωγών εντός της επόμενης διετίας.

Ο κ. Γιωρκάτζης έθεσε επιτακτικά και το ζήτημα της ανθεκτικότητας των μονάδων αφαλάτωσης. Παρά τη σημασία τους, εξήγησε, το σύστημα παραμένει ευάλωτο σε διακοπές ηλεκτροδότησης τεχνικές βλάβες, έντονα καιρικά φαινόμενα και θαλασσοταραχή. Αναφέρθηκε ακόμα και σε πιθανές πράξεις δολιοφθοράς.

Ο ΕΟΑ, πρόσθεσε, έχει ήδη επενδύσει σε νέα δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 m³ για να ενισχύσει την αυτονομία της Λευκωσίας, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως η μεταφορά του νερού στις δεξαμενές είναι ευθύνη του κράτους.

Στόχος παραμένει η πλήρης απεξάρτηση και η ομαλή ένταξη όλων των κοινοτήτων στον ΕΟΑ μέχρι το 2029, ώστε να στεφθεί με επιτυχία η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.