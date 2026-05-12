Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (Ε.Ο.Α.) Πάφου ενημερώνει με ανακοίνωση του τους ιδιοκτήτες και κατόχους όλων των υποστατικών που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του, ότι την περίοδο Μαίου- Ιουλίου 2026 προγραμματίζει τη διενέργεια ψεκασμών για καταπολέμηση κατσαρίδων και τρωκτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.

Αναλυτικό πρόγραμμα, διευκρινίζεται, θα δημοσιεύεται εβδομαδιαίως στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.eoap.org.cy και στο Facebook www.facebook.com/eoapafos.

Οι εργασίες ψεκασμού θα εκτελούνται από διορισμένο ιδιώτη υπεργολάβο και θα επιβλέπονται από αρμόδιο λειτουργό της υπηρεσίας του Ε.Ο.Α. Πάφου. Οι εργασίες ψεκασμού θα καλύπτουν μόνο τα δημόσια φρεάτια λυμάτων, επισημαίνει ο Οργανισμός. Την ίδια περίοδο, συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κατόχους των συνδεδεμένων υποστατικών να προβούν σε καθαρισμό και ψεκασμό των φρεατίων της ιδιωτικής υπόνομου και του φρεατίου σύνδεσης τους.