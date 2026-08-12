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Νέα διακοπή της παροχής νερού προγραμματίζει ο ΕΟΑ Λεμεσού, μεθαύριο Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στην περιοχή βόρεια της Β’ Τεχνικής Σχολής, λόγω των εργασιών αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου στο κέντρο της Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τις 7:00 μέχρι τις 13:00, θα διακοπεί η υδροδότηση των οδών Φιλίππου Κωνσταντινίδη, Βασιλείου Κουσουλή, Υπολοχαγού Νικολάου Παπαγεωργίου, Νικολάου Λαζάρου, Λεωνίδα Χριστοδούλου, Λοχαγού Καπoτά, Ρεβέκκας, Αγίου Ανδρόνικου, Στραβίνσκι και μέρος της οδού Αιόλου.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ΕΟΑ Λεμεσού, μέσω της ιστοσελίδας του ή στο τηλέφωνο 25271000.

ΚΥΠΕ