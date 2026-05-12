Η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται ενώπιον έντονων αντιφάσεων. Από τη μία, η οικονομία παρουσιάζει θετικά στοιχεία και η χώρα μας ενισχύει την αξιοπιστία της στο εξωτερικό. Από την άλλη, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν πίεση από το κόστος ζωής, αλλά και μια διάχυτη ανασφάλεια για το μέλλον. Σε περιόδους αβεβαιότητας και απογοήτευσης, όπως αυτή που διανύουμε, ο τόπος χρειάζεται σταθερότητα, υπευθυνότητα και πολιτική που φέρνει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η απογοήτευση των πολιτών είναι υπαρκτή και σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένη. Τα σκάνδαλα των προηγούμενων ετών, η αίσθηση ατιμωρησίας και η εικόνα ενός κράτους που δεν ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Και όταν η εμπιστοσύνη κλονίζεται, η δημοκρατία δοκιμάζεται.

Σε αυτό το περιβάλλον ευδοκιμούν, δυστυχώς, φωνές που επενδύουν στον θυμό και στην ένταση. Όμως, ο λαϊκισμός και ο μηδενισμός ποτέ δεν δίνουν λύσεις. Προσφέρουν απλοϊκές απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα και τελικά οδηγούν σε αδιέξοδα. Το ίδιο ισχύει και με την αποχή. Όταν οι πολίτες απομακρύνονται από την πολιτική, το κενό δεν μένει ποτέ ακάλυπτο. Η απάντηση δεν είναι ούτε η πόλωση ούτε η απλοποίηση. Είναι η υπευθυνότητα.

Ο τόπος χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συνθέτουν απόψεις, να λειτουργούν με σοβαρότητα και να προωθούν μεταρρυθμίσεις με βάθος και διάρκεια. Χρειάζεται ένα πολιτικό σύστημα που να επικεντρώνεται λιγότερο στις εντυπώσεις και περισσότερο στα αποτελέσματα. Που να αναγνωρίζει τα λάθη του και να εργάζεται για να τα διορθώσει.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί μια νέα σχέση ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. Θεσμούς που λειτουργούν με διαφάνεια, δημόσια διοίκηση που υπηρετεί με αξιοκρατία και πολιτικούς που ενεργούν με υπευθυνότητα και λογοδοτούν. Η εμπιστοσύνη δεν αποκαθίσταται με διακηρύξεις, αλλά με συνέπεια λόγων και έργων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα υπήρξε διαχρονικά δύναμη ευθύνης, σταθερότητας και συνεννόησης. Σε μια περίοδο πόλωσης και ακραίων προσεγγίσεων, η ανάγκη για πολιτικές δυνάμεις που γεφυρώνουν διαφορές και προωθούν ρεαλιστικές λύσεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αυτός είναι ο ρόλος που οφείλουμε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε, με γνώση, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι πολίτες ζητούν λύσεις: Προσιτή στέγη, αποτελεσματικό σύστημα υγείας που να λειτουργεί με διαφάνεια, παιδεία που να δημιουργεί προοπτική. Ζητούν μια οικονομία που να μετριέται όχι μόνο με δείκτες, αλλά με την καθημερινότητά τους. Η πολιτική οφείλει να επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά κρίνεται: στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η νέα Βουλή καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις. Οφείλει να λειτουργήσει με επίκεντρο τον πολίτη και όχι τη μικροπολιτική. Οι νομοθεσίες που θα διαμορφωθούν πρέπει να είναι αποτέλεσμα σύνθεσης και γόνιμου διαλόγου και να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, βελτιώνοντας έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών.

Η ψήφος δεν είναι πράξη εκδίκησης ή τιμωρίας. Είναι πράξη ευθύνης. Καλούμαστε να επιλέξουμε ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα τον τόπο και το κοινό καλό. Ποιοι μπορούν να εκπροσωπήσουν την επαρχία Λεμεσού με γνώση, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

Προσωπικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να είμαι αποτελεσματικός και χρήσιμος. Για τον τόπο, τη Λεμεσό, τους συμπολίτες μου. Να προωθώ λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.

* Βουλευτής Λεμεσού και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ